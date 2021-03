Fernando Simón, a la pregunta de Évole de si es de izquierdas o de derechas: "Creo que se me nota..."

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), fue entrevistado este domingo en Lo de Évole, en La Sexta. En la charla con Jordi Évole, además de hacer un repaso de su papel en la pandemia de coronavirus, también habló de otros aspectos curiosos de su faceta más privada que llamaron mucho la atención.

Ante la pregunta de si es de izquierdas o de derechas, Simón aceptó que se le nota, con una sonrisa en la cara. "Creo que se me nota. Soy muy social, tenemos que preocuparnos por las personas que tienen necesidades. Evitar pensar en dos grupos distintos, somos una población, y no entiendo cuando parecen de otra especie los grupos con menor nivel económico. Creo que tenemos que romper ese círculo vicioso".

Además, tiene claro que no se meterá en política, aunque se lo ofrezcan. "¡Cómo voy a ir yo en una lista electoral si soy un bocazas!", ironizó el epidemiólogo.

"A 'realities' no iría, pero si alguien me ofrece hacer una actividad de las que a mí me gusta, en sitios donde yo difícilmente pueda ir, ¿por qué no?"

Precisamente de confrontación política también habló, asegurando que para la izquierda es alguien casi "intocable" y para la derecha es todo lo contrario, un "inútil". "Creo que es un discurso que usan para la confrontación política, pero no lo es lo que piensa la población", argumentó, y contó que "cientos y cientos de personas" le han parado en este año y pico y "solo dos" le han dicho "algo desagradable".

Otro de los aspectos 'blandos' de la entrevista fue su fama repentina, algo que no le llega a hacer gracia del todo. "A realities no iría, pero si alguien me ofrece hacer una actividad de las que a mí me gusta, en sitios donde yo difícilmente pueda ir, ¿por qué no?", sentenció.