Martes y Trece cuenta los tres temas tabú con los que "no se podían meter" al hacer humor

Los humoristas Josema Yuste y Millán Salcedo protagonizaron como Martes y Trece momentos memorables que han pasado a la historia de la televisión en España. Sin embargo, también encontraron alguna que otra traba para hacer humor, tal y como han revelado este sábado en una entrevista en laSexta Noche.

El presentador del programa, Iñaki López, les ha preguntado al dúo cómico si antes había más libertad para crear y hacer humor que ahora. "Vosotros fuisteis los primeros en hacer una imitación de los reyes", ha destacado López.

"Había libertad antes y ahora", ha comentado Yuste, "lo que pasa es que ahora te juzgan más, desde las redes sociales, te ponen a parir, te critican, se nota, se sabe, te lo dicen... Y antes no había eso, entonces no te enterabas si te ponían a parir", ha indicado.

Por su parte, Millán Salcedo ha coincidido con su excompañero, pero ha restado importancia al asegurar que "no hay que dejarse llevar por esas cosas, todo el mundo tiene su opinión y allá cada cual".

Sin embargo, Salcedo ha señalado que como Martes y Trece sí hubo algunos temas delicados de tratar en sus sketches humorísticos. "Había dos o tres cosas con las que no te podías meter: la iglesia, la corona y los militares", ha confesado el cómico.

"Los poderes fácticos", ha corroborado Yuste, que ha matizado a continuación: "A ver, te podías meter, pero igual te lo cortaban".

"Pero hicisteis un sketch de la familia real", les replicó entonces Iñaki López. "Pero no tuvo mucha gracia", respondió Millán Salcedo.

Pese a ello, Yuste ha reconocido que, como Martes y Trece, se atrevían "con todo": "De todo se puede hacer humor, otra cosa es que gustes o no".

En este sentido, Salcedo ha explicado que el "secreto" para que les perdonaran algunos gags y rompieran las barreras del humor se llama "bula". "Hay gente que cae bien y gente que cae mal. Lo de la monja de la bicicleta sin sillín, aquello se hizo viral. A mí no hay un solo día que no me pregunte alguien si la bicicleta llevaba sillín", ha contado.