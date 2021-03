El Consell formalitza l'adhesió de la Comunitat Valenciana a l'aplicació Radar Covid per al rastreig de contactes

Fins ara, la utilització de l'APP estava emparada per acord del Ple del Consell Interterritorial a l'espera de la firma dels preceptius convenis amb cada comunitat, ha precisat el Consell.

L'acord contempla que la informació arreplegada per l'aplicació serà tractada exclusivament per a finalitats d'interés públic en l'àmbit de la salut o per a garantir elevats nivells de qualitat i de seguretat de l'assistència sanitària o, si escau, per a protegir els interessos vitals de l'interessat o d'altres persones físiques.

Radar COVID empra tecnologia bluetooth de baix consum i funciona de manera completament anònima. De fet, una vegada instal·lada en el telèfon mòbil, permet comunicar, sempre preservant la privacitat, els diagnòstics positius i el possible contacte mantingut amb una persona infectada.

Per a la Comunitat Valenciana, Sanitat ha desenvolupat un sistema de generació de codis perquè els qui donen positiu en un test de coronavirus i tenen descarregada l'aplicació en la seua terminal mòbil puguen introduir-ho.