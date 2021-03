'Paca La Piraña' denuncia que le han robado en el portal de su casa: "Me han dejado pelada"

Después de que 'Paca La Piraña' se convirtiera en protagonista del Congreso de los Diputados por una divertida comparación que hizo Pablo Iglesias sobre Santiago Abascal, la actriz de Veneno vuelve a ser noticia, pero esta vez porque busca ayuda para recuperar los vestidos y otras pertenencias que la han robado.

"Este traje y el verde de los premios Feroz me los han robado en Almería, en el portal de mi casa por la avenida Santa Isabel", explicó el pasado martes en Instagram. "Más 7 pelucas, los tacones y bisutería. Si alguien los ve por algún sitio, que sepan que han sido robados".

La exvedette compartió varias fotos de las pertenencias que le han sustraído, como un traje de encaje azul, uno verde de Sergi Regal o unas gafas graduadas. "¡Estoy furiosa!", se quejó.

Al parecer, a la que fuera la mejor amiga de 'La Veneno' le robaron todo en el portal de su casa en Almería llevándose una maleta que estaba descargando del coche tras volver de una grabación en Madrid. "Mi cuñado estaba metiendo los bultos. Metió todo en el ascensor, y no sé si es que no estuvo pendiente...", explicó a FormulaTV.

"Llevaba unos trajes que tenía que devolver, otro mío que estaba por estrenar, y los otros son de Sergi Regal", añadió. "He puesto denuncia y todo, pero al no haber intimidación... Y para que el seguro te dé algo tienen que entrar en tu casa a robar".

"Me han dejado pelada", se lamentó. "Me hubiese gustado que hubiese salido de la maleta una anaconda, un bicho que le mordiera [...] Son cosas materiales, pero me da rabia, porque cuestan trabajo, que me las he comprado poquito a poco".