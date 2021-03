A Susan Sarandon le da igual si eres "hombre o mujer", pero pone una condición si quieres salir con ella

La actriz Susan Sarandon está soltera a sus 74 años y muy abierta al amor y sólo pone una condición para quienes quieran optar a tener una relación con ella.

En el podcast Divorced Not Dead (divorciada, no muerta) la oscarizada intérprete hablaba de su vida sentimental y de qué le pide a sus parejas y sobre todo, de cuál es ahora su único requisito para salir con ella.

"No me importa si es un hombre o una mujer. Quiero decir, estoy abierto a todas las edades, a todos los colores. Para mí, esas cosas son solo detalles", decía Sarandon, que sin embargo quiere "a alguien que haya sido vacunado contra COVID".

También pide otra cosa: Lo que me interesa es alguien que quiera ser aventurero", alegaba la vitalista mujer, que además ofrece una familia ya formada, quitándole trabajo a quien sea su pareja, tal y como bromeaba.

Sarandon tiene una hija de 35 años, Eva, de su relación con el director italiano Franco Amurri y comparte dos hijos: Jack, de 31 años, y Miles, de 28, con el actor Tim Robbins.

Aún no pidiendo demasiados requisitos la actriz hace ver que no será fácil: "Me estoy divirtiendo estando sola", explicaba. "Creo que estoy bastante abierta a la idea de estar con alguien, pero, ya sabes, ciertamente se necesitaría alguien extraordinario para compartir mi botiquín en este momento. Creo que esos días se acabaron", hacía ver.