Casi como si fuera una serie en la que se ha hecho justicia, este jueves La isla de las tentaciones 3 vivió uno de los momentos más esperados por los espectadores: el reencuentro de Lucía y Manuel en la hoguera de confrontación en el que la peluquera dejó las cosas claras a su expareja y se fue más fuerte que antes y queriéndose más a sí misma.

"No llores... Más vas a llorar cuando llegues a la realidad" "Porque me ha salido del coño", "No te voy a abrazar, más humillaciones no, a mí no me toques más" o "Me he dado cuenta de que la suerte la tenías tú por tenerme a mí" fueron algunas de las demoledoras frases que la gaditana le soltó a su exnovio, que no paraba de llorar e incluso corrió detrás de ella antes de que se marchara definitivamente.

Muchos recordaron a Melyssa Pinto cantándole las cuarenta a Tom Brusse en la segunda temporada y vieron claro que le había pasado la corona de 'reina del reality'. Sin embargo, la hoguera de las chicas del principio del programa tampoco se quedó corta de 'momentazos', pues estuvieron presentes las ya habituales caras raras de Lara o la exagerada reacción de Claudia a las inocentes imágenes de Raúl.

Pero una de las imágenes que vio Marina tampoco pasaron desapercibidas, pues el programa mostró a Jesús masturbándose bajo la sábana, lo cual provocó las risas de las chicas y de todo Twitter.

