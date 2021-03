Lucía, Manuel y Fiama abandonan 'La isla de las tentacines': "Te quería por encima de mí, no me lo puedo permitir"

Este jueves, Telecinco emitió La isla de las tentaciones. Se trató de un capítulo vertebrado por la hoguera de confrontación entre Lucía y Manuel, después de que ella no aguantara más y la solicitara tras ver cómo su novio tenía relaciones sexuales con Fiama.

Una vez se despidió de sus compañeros y compañeras de villa en una emotiva escena, la peluquera se dirigió a la hoguera, donde reflexionó sobre su relación junto a Sandra Barneda. Después, tocó saber si Manuel había accedido ir al encuentro... y así fue. "Qué falso eres, no llores. Más vas a llorar cuando llegues a la realidad. Estás llorando sin lágrimas", fueron las palabas con las que la joven le recibió.

Después de que él le pidiera a Lucía que no fuera tan fría, ella continuó: "Eres un pedazo de sinvergüenza, un desagradecido, un asqueroso, no tienes perdón de Dios. Ahora te vas a explicar, que no tienes palabras nunca y, en segundo lugar, explica por qué me vas echando por tierra, cuando siempre que ha hecho falta te he pedido perdón", continuó.

Tras esto, se pidieron explicaciones mutuamente por lo que habían hecho en la isla, y ella fue más atrás en el tiempo y le preguntó por las veces que le había sido infiel fuera del reality, algo que él negó. "Te tengo que dar hasta las gracias, porque te quería por encima de mí, y eso no me lo puedo permitir", reflexionó.

"Eso me lo han enseñado, entre otras personas, el Isaac al que tanto criticas. Llevo años levantándome con una presión en el pecho... y nunca más me va a pasar, no me van a volver a tomar el pelo", dijo Lucía con decisión.

Tras esto, vieron las imágenes más destacable de la estancia en la isla por parte de ambos. En el visionado, el joven se justificó diciendo que estaba "sintiendo cosas" o que, en muchas ocasiones, era Fiama quien le había besado.

Además, mantuvo durante toda la reunión que siempre sentiría amor por ella. Esta, impasible, reiteró que había aprendido lo que vale en la casa, y que no sentía tristeza, sino "decepción, asco y vergüenza", lo que le llevaba a pensar que realmente no estaba enamorada.

Lucía, Manuel y Fiama abandonan 'La isla de las tentaciones'

Además, por su parte, Manuel le echó en cara a Lucía su relación con Isaac, aunque ella negó cualquier tipo de atracción entre ellos. Por último, Lucía reconoció que le seguía queriendo, aunque llegaría el día en el que eso cambiara. "Sentía que eres mucho mejor que yo y que la suerte la tenía yo, pero eso no es así. Te perdono si quieres, pero desde ahora no siento nada por ti", concluyó.

Después, tocó tomar la decisión final. Manuel eligió abandonar República Dominicana junto a Fiama y, por su parte, Lucía aseguró sentirse bien y decidió, asimismo, abandonar La isla de las tentaciones, pero sola. "Gracias por tu fortaleza, que seas muy feliz", le dijo la presentadora para dar por finalizada la reunión.

Después llegó Fiama, que reconoció que podría estar empezando a enamorarse del andaluz. "Quiero seguir viendo qué pasa fuera, no me arrepiento de nada", respondió antes de marcharse junto a él.