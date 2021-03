Cvirus.- Puig: "Si no es vacuna més i més de pressa és perquè no hi ha vacunes"

Puig, en una roda de premsa acompanyat per la consellera de Sanitat, Ana Barceló para informa dels acords adoptats en la reunió de la Mesa Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació davant la COVID-19, ha recalcat sobre aquest tema que la voluntat del Consell és "vacunar contra la covid amb totes les vacunes disponibles".

Així, ha explicat que l'objectiu que es manté és administrar 400.000 dosis a la setmana a partir d'abril. "Però si hi ha menys vacunes es vacunarà menys i si hi ha més es vacunarà més", ha recalcat.

En eixe sentit, la consellera de Sanitat ha explicat que l'actual ritme de vacunació obeeix al nombre de vials que es reben tota la setmanes tenint en compte la retenció que ha de respectar-se per a assegurar l'administració de la segona dosi als 21 dies.

"Tenim capacitat per a posar 200.000 o 400.000 vacunes setmanals, només es tracta de posar més equips, que els tenim, d'acord amb el nombre de dosis que arriben i nosaltres contemplem tots els escenaris", ha assenyalat.

Així mateix, Barceló ha destacat que aquest "apilament" de vacunes és el que ha permès que la setmana vinent es puga vacunar a 116.000 docents i no docents en una setmana, assaig de la vacunació massiva a la població que començarà a l'abril.

Puig, davant les crítiques per falta de punts de vacunació en l'interior de Castelló, ha explicat que aquests llocs s'han escollit per una "qüestió de logística molt important" ja que "si volem arribar el més ràpid possible es necessita concentrar" i "no es pot capitalitzar a l'excés" perquè "genera problemes de recursos humans i de transport de la vacuna, que és complexa i més quan es requereix una doble vacunació".

Per açò, s'han concentrat els punts -en la vacunació massiva a la població es disposarà de 161 punts- i s'ha mostrat segur que es comptarà amb la col·laboració dels ajuntaments per a facilitar els desplaçaments.

D'altra banda, Barceló ha explicat que la Comissió de Salut Pública es reunirà aquesta vesprada per a decidir, després d'escoltar als experts de la ponència de vacunació, si revisa la decisió de no administrar la vacuna d'AstraZeneca als majors de 55 anys. Fins aleshores, es manté a la Comunitat Valenciana actual prescripció.

D'igual manera, ha comentat que ni l'Agència Europea del Medicament ni l'espanyola ha pres "cap decisió" després de la suspensió per part de Dinamarca de la vacunació amb AstraZeneca després de diversos casos de trombes greus perquè "no saben si hi ha un vincle o no entre els efectes i la vacuna". Per tant, ha recalcat, "normalitat absoluta".

NOVES VACUNES

Així mateix, ha confirmat que el Ministeri de Sanitat els ha traslladat que a l'abril podrien començar a arribar els vials de Janssen, que hui ha aprovat l'Agència Europea del Medicament, però que falta que els concrete la data i el nombre de dosis que rebrà la Comunitat Valenciana.

D'altra banda, respecte a les crítiques de la patronal Aerte per la no vacunació a malalts mentals, ha insistit que aquest col·lectiu no està inclòs en l'Estratègia de vacunació aprovada pel Ministeri.

"El problema és que cal ordenar amb tan poques dosis el procés i la Comissió de Salut Pública ha acordat que es comence per aquells que les seues patologies els fan més vulnerables i a partir d'ací es vacunarà per edats", ha aclarit.