UGT y CCOO temen un "ERTE mucho más fuerte" en MASA y advierten de que no serán "sumisos" a la empresa

Ambos responsables sindicales han ofrecido una rueda de prensa en la que han informado de las negociaciones en MASA (Mecanizaciones Aeronáuticas, S.A.), empresa instalada en el polígono El Sequero de Agoncillo y cuyo principal cliente es AIRBUS.

Con trescientos trabajadores directos, lleva desde junio con un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) del cuarenta por ciento de la jornada desde junio "promovido por la COVID".

El pasado 10 de febrero, la empresa, ha continuado, presentó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que preveía el despido de 63 trabajadores. Un expediente que se ha cerrado "sin acuerdo".

"A día de hoy", ha dicho, los responsables sindicales esperan que la empresa lo retire, presente un ERTE con, posiblemente, "salidas pactadas" de algunos trabajadores "según las necesidades productivas". De este modo, los responsables sindicales creen que se centrará, sobre todo, en talleres.

"También nos ha dejado claro que, en cuanto haya una ventana para despedir, iniciará expedientes de extinción de contratos", ha añadido. Así, ha insistido, "la empresa lo que está claro es que quiere extinguir contratos".

Ante esto, el responsable de CC.OO ha advertido de que lo que no pueden dejar pasar es que haya salidas de trabajadores "no amparadas por la ley". "No puede despedir así como así la empresa; salidas traumáticas no las podemos permitir", ha aseverado.

Por otro lado, Alfaro ha reconocido cuál es la situación del sector aeronáutico, pero ha rechazado que, tal y como se está haciendo ahora, se esté contratando trabajo a talleres externos cuando se trata de algo que puede hacer el personal de la empresa.

"Lo que pasa es que bajan el precio a los talleres y precarizan porque le sale más barato a la empresa y repercute en el sector: pasó en el de la construcción y, ahora, está pasando en el de la industria", ha explicado.

Tampoco se ha mostrado de acuerdo en que se esgrima una causa de despido no derivada de la COVID-19. "Entendemos que tenemos una situación derivada de la pandemia, no estructural, que es la que dice la empresa", ha dicho.