Frank Cuesta se disculpa con el joven mordido por una cascabel y dice que es un "gran baluarte para la sociedad"

Hace unos días, Frank Cuesta cargó duramente contra un joven que había sido mordido por una serpiente de cascabel en un pueblo de Toledo.

"Este no es un pobre chico, es un criminal, este tío es un delincuente, un terrorista, un despojo", le descalificaba el herpetólogo y activista contra el tráfico de animales en un vídeo de Youtube. "Yo a este chico me lo encuentro por el monte y busco una serpiente para que me muerda y acabar con mi vida rápidamente porque me muero del miedo", dijo Cuesta de Santiago García López.

Sin embargo, días después, y utilizando la misma vía, Frank ha pedido disculpas al hombre. "Me he equivocado, dame la oportunidad de ser tu amigo, Santiago", le dice directamente al joven.

Tal y como se se sospechaba, el joven de 31 años mordido, el pasado domingo, por una serpiente de cascabel en La Puebla de Montalbán (Toledo) guarda relación directa con este tipo de reptiles peligrosos. De hecho, la Guardia Civil le imputa varios delitos al haber descubierto en su domicilio 44 reptiles muy tóxicos y 12 escorpiones letales. El joven mordido por una cascabel, en Toledo, tenía en su domicilio 44 reptiles muy tóxicos y 12 escorpiones letales. (EUROPA PRESS)

El televisivo también afirma que quiere "aprender" de él y solicita que se difunda y se comparta el vídeo en el que se retracta para que Santiago "pueda limpiar su imagen".

Por su parte, Santiago García López había negado las acusaciones y había afirmado que todos sus animales están en regla. Había exigido también que el herpetólogo y activista retire sus acusaciones o tomaría acciones judiciales. "Pido disculpas públicamente, no para que no me pongas una denuncia, sino porque me he dado cuenta de que eres una persona importante para esta sociedad, un baluarte en la sociedad española y sobre todo en la sociedad naturista o como la quieras llamar, docente o de investigación", afirma al respecto Frank.

Ruth García, hermana de Santiago, ha hecho llegar a 20minutos una carta en la que su hermano, que se recupera de la mordida del reptil, niega que trafique con animales.