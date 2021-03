El joven mordido por una cascabel niega las acusaciones de Frank Cuesta: "¿Le hubiera gustado que muriera?"

Santiago García López, el joven que fue mordido por una serpiente de cascabel y que fue criticado por Frank Cuesta, que lo acusó de ser un "terrorista" y un "delincuente", ha negado las acusaciones y ha afirmado que todos sus animales están en regla. Ha exigido también que el herpetólogo y activista retire sus acusaciones o tomará acciones judiciales.

Ruth García, hermana de Santiago, ha hecho llegar a 20minutos una carta en la que su hermano, que se recupera de la mordida del reptil, niega que trafique con animales.

Los hechos se conocieron el pasado sábado 27 de febrero, cuando saltó la noticia de que Santiago había sido hospitalizado tras ser mordido por una serpiente de cascabel. Al día siguiente, los agentes de la Guardia Civil hallaron muerto al animal, y al investigar los hechos, acabaron incautándose de al menos 40 reptiles y 12 alacranes que Santiago tenía en una nave de la localidad toledana de Val de Santo Domingo.

El instituto armado tiene abierta una investigación por posible maltrato animal, protección de la flora, fauna y animales domésticos, y contra la seguridad colectiva.

Reptiles con permiso

Ruth ha relatado a 20minutos que su hermano ya ha recibido el alta médica, el pasado martes, pero que hasta el momento no ha podido hacer ninguna declaración ante la Guardia Civil. Afirma que Santiago tiene a todos los animales en regla, y que cada uno de ellos cuenta con la documentación y los permisos pertinentes. Algunas las ha comprado y otras se las han cedido, añade.

La hermana del investigado recuerda que los agentes del Seprona le pidieron a su hermano la documentación de los reptiles, pero no la pudo presentar porque estaba internado en el hospital Virgen de la Salud de Toledo, recuperándose de la mordedura.

El viernes pasado, mientras su hermano seguía en el centro médico, los agentes de la Guardia Civil fueron a buscar a su padre para que los llevara a registrar la casa de Santiago. Después quisieron entrar en el anexo a la casa, que es donde guarda a las serpientes.

"Mi hermano tiene los reptiles en un anexo que está junto a la casa, que está perfectam,ente acondicionado, y mi padre no tenía la llave, solo la tiene mi hermano porque nosotros no queremos entrar ahí ni saber nada de lo que hay dentro", explica Ruth.

"Amenazaron con tirar la puerta abajo, pero mi padre les dijo que no se hacía responsable de lo que había adentro"

"Mi padre, les dijo que no tenía las llaves y que no daba su consentimiento para entrar en la nave", agrega. "Amenazaron con tirar la puerta abajo, pero mi padre les dijo que no se hacía responsable de lo que había adentro, y que si tiraban la puerta tenían que llevarse todos los animales que encontraran".

Horas después, la tarde de ese mismo viernes, los agentes del Seprona y de la Guardia Civil volvieron con una orden judicial y forzaron la entrada. Les acompañaba un empleado de Faunia, el zoológico de Madrid, que se llevó las serpientes. "Él dejó claro que era una habitación perfectamente preparada, con su temperatura, su humedad, la iluminación y la seguridad que se necesita", asegura Ruth. "Alegó que los reptiles estaban ahí mejor que en varios zoos de España".

Niega ser traficante

En su carta, Santiago niega que se dedique a la venta o el tráfico de serpientes. "No tengo a los animales en casa como si fuera un piso franco de forma clandestina, sino que se encuentran en una nave en perfectas condiciones, adaptada según proyecto de veterinario experto en la materia con todas las medidas de seguridad", afirma en la misiva.

Ruth lo confirma y asegura que que esta nave, que fue construida el año pasado, fue financiada enteramente con el sueldo de Santiago, que es profesor de instituto y que tiene un carné para manipular animales peligrosos..

"Mi hermano no vende nada, tiene serpientes porque es su pasión, como el que tiene 20 caballos"

"Mi hermano no vende nada, las tiene simplemente porque es su pasión, como el que tiene 20 caballos, y las tiene para él, porque le gustan", asevera.

Ruth asegura desconocer las circunstancias en las que su hermano fue mordido. Solo sabe que un amigo lo llevó al hospital (desmiente que se haya llamado a una ambulancia) y que llevó consigo los viales con el antídoto necesario.

Precisamente este fue uno de los hechos criticados por Frank Cuesta, que acusó a Santiago de cobarde. "El hecho de que me muerda una serpiente y vaya a un centro médico con viales que están a mi disposición no es sinónimo de cobardía sino de un grado de responsabilidad y conocimiento de mi situación personal imprevista", responde a Frank Cuesta, para más adelante añadir: " ¿O que le hubiera gustado a usted? ¿que falleciera?"

Críticas a Frank Cuesta

En la carta, Santiago le da a Frank Cuesta un plazo de tres días para hacer las rectificaciones correspondientes, so pena de proceder al "ejercicio de las acciones judiciales pertinentes".

"Usted ha provocado que las serpientes le ataquen como espectáculo para su promoción y fama personal"

Santiago critica la forma de trabajar de Frank Cuesta. "Me consta, viendo sus documentales, que usted ha provocado en varias ocasiones que las serpientes le ataquen como espectáculo para su promoción y fama personal, en situaciones en las que, a mi modo de entender, su comportamiento temerario conduce a los televidentes a un espectáculo para satisfacer su peculio personal"..

A continuación puedes leer el documento íntegro.

Permisos para serpientes

José María López, presidente de la Sociedad Herpetológica Valenciana, ha confirmado a 20minutos que el tipo de reptiles como los que le fueron incauitados a Santiago son susceptibles de tener los permisos necesarios.

Los permisos están regulados a nivel europeo por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que señala el grado de protección para cada especie de flora y fauna.

Sin embargo, a nivel nacional se agregan más requisitos, y también en laaslas legislaciones autonómicas. Todo ello hace que la española sea una de las "legislaciones más exigentes de Europa", señala.

López señala que estos permisos se tramitan con independencia de la peligrosidad del animal. No hay una lista de especies prohibidas, se pueden tener siempre que se tramiten los permisos y documentos que exige la ley, en muchas ocasiones complicada y farragosa. Advierte de que no conoce exactamente las especies que Santiago tenía en su posesión, pero si están previstas en el convenio CITES, es perfectamente posible que las tenga documentadas.

El presidente de la sociedad herpetológica comenta que en España el problema es que muchas veces las autoridades no cuentan con los medios para gestionar estos casos. Se han dado episodios en los que la Administración se incauta de animales que después mueren porque no han sido depositados en los lugares adecuados.

"Tenemos muchas leyes en España pero no contamos con los medios para aplicarlas", señala.