Huit partits demanen el tancament de la central de Cofrents a les portes del Congrés

Huit partits -Compromís, Més País-Equo, ERC, Podem, Junts, Bildu, BNG i CUP- han mostrat aquest dimecres a les portes del Congrés dels Diputats el seu suport a la plataforma Tanquem Cofrents i, amb això, el seu rebuig a allargar la vida útil de la central nuclear de Cofrents (València) fins a l'any 2030.

Amb aquesta acció, els partits "intensifiquen" la "pressió" al Govern central perquè el 20 de març, data en la qual caduca la llicència de funcionament de la central nuclear, l'executiu central "decidisca iniciar els tràmits per a desmantellar Cofrents", segons ha informat Compromís en un comunicat.

La coalició subratlla que el passat 25 de febrer la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, "no va aclarir" els plans del Govern sobre el futur de la nuclear, després de ser preguntada en el ple del Congrés pel portaveu de Compromís, Joan Baldoví, una postura que, al seu juí, resulta "incompatible" amb la lluita contra l'emergència climàtica.

Segons ha assenyalat Baldoví, "en uns dies decisius en el qual sabrem si es prorroga 10 anys més la central nuclear de Cofrents, cal remarcar que no necessitem aquest tipus d'energia per a proveir-nos i que la voluntat del poble valencià expressada per mitjà de les Corts Valencianes, va ser la de tancar aquesta planta per innecessària, insostenible i poc rendible econòmicament".

El portaveu de Compromís ha mostrat també la seua "preocupació" sobre la situació límit en la qual es troben les piscines de residus de la central. "Si s'amplia la central una altra dècada, es generarien tones de residus radioactius que no tenen un lloc on guardar-se i que són un constant perill per a la ciutadania i un malbaratament econòmic per a les arques de l'Estat", ha manifestat.

En la seua opinió, "seria impropi d'un Govern progressista que diu treballar per un nou model energètic més sostenible allargar una central nuclear innecessària, perillosa i caríssima, per la qual cosa esperem que la ministra prenga la decisió que beneficia la ciutadania i deixe de costat les pressions del lobby energètic".