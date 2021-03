PP i Cs descarten que la moció de censura a Múrcia puga afectar la seua coalició a Alacant

Així ho han afirmat les dos portaveus adjuntes en declaracions abans del ple de Les Corts després de conéixer-se que Cs i els socialistes impulsen aquesta moció en l'Assemblea Regional i l'Ajuntament de Múrcia que posaria fi al govern de coalició que Ciutadans manté amb el PP en les dos institucions.

La també secretària general del PPCV sí ha criticat Cs i el seu líder nacional, Inés Arrimadas, que hagen incomplit la seua "promesa" que el govern seria per a quatre anys, a més d'acusar-li de perjudicar a tots els murcians i de "pensar solament en el canvi de seients i l'empipament permanent", la qual cosa veu com una irresponsabilitat que portarà "més caos a Múrcia".

Per la seua proximitat personal a aquesta regió, Ortiz ha advertit que la moció de censura passarà molta factura als murcians, a més del PSOE i "sobretot a Ciutadans": En tot cas, ha negat que puga complicar la coalició a Alacant perquè "està sent molt positiva" i va aconseguir desbloquejar 24 milions en ajudes per a l'hoteleria.

De Cs, el seu portaveu ha coincidit que és independent i "no té per què ser un pas previ del que puga ocórrer a Alacant ni en cap altre lloc d'Espanya". "Estem en el centre i es donen aquestes circumstàncies a vegades, però sempre amb una causa i pensant en el bé dels ciutadans", ha asseverat.

També de l'oposició, la síndica de Vox, Ana Vega, ha recolzat la postura del seu líder nacional, Santiago Abascal, d'exigir eleccions "en tots els ajuntaments i autonomies que estiguen en risc de ser assaltades pel socialisme". "Cs és un soci que va donant eixos vaivens i no sap on està", ha criticat, una cosa que veu molt greu en la situació actual.

BOTÀNIC

Entre els socis del Botànic, el socialista Manolo Mata ha celebrat que "és una bona notícia que Cs comence a donar-se compte de les decisions que va prendre en 2019" de recolzar governs del PP en llocs com Múrcia, Castella i Lleó, Madrid o Alacant, a més d'afirmar que la dimissió del conseller murcià de Sanitat "exigia una resposta molt contundent".

Ha assegurat que la Generalitat mantindrà una bona relació amb el govern murcià, "siga qui siga", per la proximitat i pels interessos comuns com el Corredor Mediterrani. I ha posat l'accent que "no hi ha cap conversa" per a dur a terme un moviment similar a Alacant: "Ells (Cs) jugaran amb el dubte, per a mi seria un desig".

De Compromís, la seua portaveu adjunta Mònica Álvaro s'ha limitat a afirmar que "ni el propi Cs pot aclarir aquesta suposada moció de censura i els ha agafat de sorpresa". "Veurem si és favorable o desfavorable als interessos de Múrcia", ha resolt.

I d'Unides Podem, la seua síndica, Pilar Lima, ha sostingut que "qualsevol aliança" és possible en política, davant la possibilitat que es replique a la Comunitat Valenciana, i ha reiterat que "Cs forma part del bloc de la ultradreta" i les seues polítiques són incompatibles amb les 'morades', amb l'exemple de la sanitat. "El PSOE és lliure de decidir amb qui s'alia i amb qui no. Nosaltres ens mantindrem ferms", ha garantit.