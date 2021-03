La US retoma desde el lunes el sistema presencial y telemático y los universitarios alertan del "desbarajuste"

El proceso de reincorporación a la actividad presencial durante la próxima semana podrá llevarse a cabo de manera progresiva en los centros, atendiendo a las necesidades y organización de cada uno, en concreto, a las "instalaciones y número de alumnos de cada facultad", según informan fuentes de la US a Europa Press.

Desde ese día 15, tal y como ha adelantado ABC, "ya estarán todos los centros en el mismo escenario con el que comenzaron el curso", añaden las mismas fuentes. Es el caso de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de Sevilla, que informa en sus redes sociales que a partir de ese día, la facultad retomará el "sistema híbrido bimodal" para las clases de Grado y Máster. "Mantendrá la retrasmisión telemática de las clases para que estudiantes internacionales y aquellos que se encuentren en situación de confinamiento puedan seguirlas".

Similar escenario se presenta en la Facultad de Física, donde vuelven "al escenario A de semipresencialidad en todas las actividades académicas". De este modo, "comienza el subgrupo 2 de rotación simultáneamente en todas las asignaturas, con rotaciones al 50 por ciento (subgrupos 1 y 2) en todas las materias".

Desde el Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (Cadus), esperarán a la próxima semana, "una vez que conozcamos cómo se ha ido desarrollando el proceso, pues hay muchos escenarios", para expresar una opinión más clara al respecto. No obstante, sí señalan que con la vuelta al nivel 2 decretado por la Junta, que contempla la máxima presencialidad posible, "vemos los problemas de siempre".

"Nos encontramos con lo mismo: universitarios que residen fuera de Sevilla y que tendrán clases presenciales solo una o dos veces por semana, con lo costes económicos que conlleva, y el riesgo para la salud de todos, pues la mayoría utiliza el transporte público y Tussam, por ejemplo, ya permite la ocupación del 100 por cien de los asientos de sus autobuses", ha afirmado a Europa Press el delegado del Cadus, Carlos Cruz.

Cruz también ha advertido del posible "desbarajuste organizativo" en el ámbito universitario si dentro de un par de semanas, "los contagios de Covid suben y se decreta de nuevo el nivel 3 de alerta". Por este motivo, desde el Cadus apuestan por mantener el mismo sistema "hasta final del curso académico".

La US no será la única que recupere el sistema bimodal. De hecho, en la Universidad de Córdoba las clases teóricas se volverán a impartir en modo presencial a partir de este miércoles, pero no de forma generalizada y con la asistencia simultánea de todos los alumnos, "sino que se hará en función de la disponibilidad de espacios adecuados para ello" en cada centro universitario y cuando se puedan garantizar todas las medidas preventivas.

Por otra parte, la US ha pedido "la máxima flexibilidad posible en cuanto a la bimodalidad para aquellos estudiantes internacionales que no puedan incorporarse a la docencia presencial", tal y como se indica en el documento sobre movilidad internacional difundido a comienzo de curso.

En aquellos casos que fuese necesario, tanto para el personal de administración y servicios (PAS) y el personal docente investigador (PDI) como para estudiantes (carta de pago), está disponible un documento descargable en Secretaría Virtual para garantizar la movilidad entre provincias y zonas sanitarias.