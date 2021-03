Suso Álvarez sorprende a sus seguidores con su primera notaza en la carrera de Psicología

Suso Álvarez vuelve a sorprender a sus fans con ese giro de 180º que quería dar a su vida hace poco más de un año. Poco a poco lo va consiguiendo y siempre quiere compartir su progreso con quienes más lo apoyan.

Sus compromisos profesionales en televisión no se han visto comprometidos ya que el catalán sigue trabajando como colaborador en Mediaset. Pero es consciente de que no es un trabajo para siempre, por ello decidió matricularse en la universidad.

La carrera elegida por el exgranhermano ha sido Psicología. Esta decisión llegó a raíz de que el catalán tuvo que ponerse en manos de los profesionales tras su paso por GH VIP 6 y fue su psicóloga quien le ha abierto las puertas de la profesión.

"Me gusta mucho Psicología, me hace mucha ilusión, creo que es lo que más me divierte" ha comentado en Viva la vida. El colaborador parece que está encantado con su elección y día a día comparte su motivación con sus seguidores de Instagram.

Captura de pantalla de las 'stories' en las que celebra su nota. SUSO ÁLVAREZ / INSTAGRAM

Este lunes ha compartido una muy buena noticia con respecto a sus exámenes: su primer aprobado. "Seguimos creciendo poco a poco", ha escrito junto al resultado final de su examen. Suso ha conseguido su primer sobresaliente y no puede estar más emocionado.

De esta manera, el colaborador demuestra a sus seguidores que nunca es demasiado tarde para estudiar lo que te apasiona, a pesar de la edad y de las circunstancias, ya que, además, esta gran noticia le llega al colaborador después de haber perdido a uno de sus amigos más íntimos en un accidente de tráfico.