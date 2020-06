Un espectador critica a Suso durante una conexión en directo de 'Animales nocturnos': "Es machista y homófobo"

Cristina Tàrrega tiene desde la semana pasada su propio programa, Animales nocturnos, en las madrugadas de Telecinco. Como ya hacía en su mítico formato Territorio comanche, atiende llamadas de los espectadores, lo cual a veces deja momento curiosos e incluso incómodos, como sucedió este lunes.

La periodista dio paso a un televidente que entró en directo por videollamada. Miguel, un joven de 18 de Madrid que, nada más aparecer en pantalla, aprovechó para sincerarse sobre Suso Álvarez, colaborador del programa y de otros espacios de la cadena como Viva la vida: "Holi, antes que nada quería decir que Suso es un machista y un homófobo, ¿vale?".

El exconcursante de GH comenzó a reírse y Cristina Tàrrega se quedó con la boca abierta. Por su parte, el chico siguió hablando de su lista negra que tenía con gente de Twitter que le cae mal, cuando la presentadora le cortó.

Que chico se ha metido en #AnimalesNocturnos3 a poner verde a Suso llamándole “machista y homofobo” y a enseñar una lista negra de usuarios de Twitter que les cae mal. ESTOY CHILLANDO. pic.twitter.com/4CFjlfRh6R — Abri Mohedas ✨ (@ABRIMOHEDAS) June 29, 2020

"Escucha Miguel, ¿por qué te metes con mi Susi?", le preguntó ella. "Porque es un machista y un homófobo y se va aprovechando de las mujeres en los realities para estar en la parrilla televisiva", contestó el espectador.

Después de cortar la conexión, Suso confesó que le parecía bien que lo dijera si era su opinión: "Lo encajo muy bien, a mí no me afecta. Agradezco que exprese sus opiniones porque también son válidas. Si te ha servido para quedarte tranquilo y descansar esta noche, ojalá y sigas así, canalizando tus emociones de la mejor manera que tú sepas".

Tàrrega aseguró que él no era homófobo, entre otras cosas porque se lleva muy bien con Luis Rollán, a lo que el extronista añadió: "Tampoco me siento machista, ¿que alguna vez se me haya escapado un comentario machista? Pues me avergüenzo muchísimo".