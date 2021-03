Tamara Gorro confiesa problemas sexuales con su marido, Ezequiel Garay

Tamara Gorro y Ezequiel Garay forman una de las parejas más consolidadas. Sin embargo, no es todo lo que reluce. Al menos eso es lo que ha admitido la propia influencer a través de sus redes sociales, donde ha confesado sus problemas sexuales con el futbolista.

A través de un podcast en el que Gorro participaba hablando de las relaciones a largo plazo y la incidencia del sexo en ellas, la valenciana aseguró: "Si me preguntas si todavía tengo el mismo apetito sexual que antes, mi respuesta es que no".

"Amo a mi esposo, pero no quiero tener sexo con él todos los días, ya que estoy exhausta"

"No sé si es por falta de tiempo o por falta de ganas, pero la verdad es que no, no las tengo. Pero así es como es. Amo a mi esposo, pero no quiero tener sexo con él todos los días, ya que estoy exhausta. Creo que mucha gente se identificará conmigo", argumentó la televisiva.

Es habitual que Gorro comparta por redes las veces que duerme con sus hijos, y no con su marido. La última, hace solo unos días, y ella misma lo compartió en sus stories.

Para el argentino ha sido un año duro, después de que una grave lesión en la rodilla se agravara con el diagnóstico de Covid-19 y ahora esté sin equipo.