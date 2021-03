El último capítulo de La isla de las tentaciones 3 vino cargado de emociones para todos los gustos. Tanto es así, que hasta la propia Sandra Barneda mostró sus sensaciones dos veces: en primer lugar, emocionada al ver a Hugo hablar del miedo a perder a su novia Lara y, en segundo, al mostrar su animadversión ante las palabras de Manuel.

Y es que, ha llovido mucho desde el viral "¡La manita relajá!", pues el andaluz tardó muy poco en terminar de relajarse y en dejar de pensar en su novia, Lucía. Tanto es así, que en el último programa el joven tuvo relaciones sexuales con Fiama, su mayor tentación.

Sin embargo, no lo hizo de cualquier manera, sino desde el baño, algo que hizo que una furiosa Barneda acudiera a su villa para avisarle de que sería sancionado. El castigo fue que no pudo ver, en la hoguera, las imágenes pertinentes a su novia, aunque escuchó las descripciones de los vídeos aportadas por sus compañeros.

Estos exageraron bastante, dejando a un perplejo Manuel, cuando su novia se limitó a bailar con los chicos y a jugar en el agua con Isaac, el tentador predilecto de Marina. Para Manuel, esto fue una respuesta a su affair: "Verían mi lío con Fiama y luego con Stefany, luego han visto que Jesús se ha liado con Stefany y como que nos la quieren devolver a los dos o tirárnosla".

Para el novio de Marina, Jesús, no eran casos comparables, pues ellos tenían "dignidad". "Cuando la madre de Lucía vea las imágenes, no la va a reconocer", dijo Manuel. "Y cuando tu madre vea lo que has hecho, ¿te reconocerá?", dijo entonces Barneda, en lo que se consideró un zasca en redes.

"Pues te digo que mi madre sí, porque mi madre sabe de qué pie cojeo. Mi madre antes de entrar aquí me dijo que tuviera cuidado, porque soy muy peligroso. Y la he liado, pero mi madre lo sabía, la suya no, y se va a llevar una sorpresa", concluyó, impasible, Manuel.