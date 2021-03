Los 'giros' de Lola en 'La isla de las tentaciones': de disculparse con Diego a acostarse con Carlos

Este jueves, Telecinco emitió uno de los capítulos con más acción de La isla de las tentaciones. Al principio del mismo, Lola y Diego se reencontraban en su hoguera de confrontación para decirse lo mucho que se querían y emocionarse al ver imágenes de su perro, Horus.

Aunque Diego se tuvo que enfrentar a las imágenes de Lola en la cama con Carlos, decidió hacer un ejercicio de autocrítica porque "en cómputo", él había cometido más errores. En esa línea, dijo que no tomaría decisiones hasta sopesarlo bien y, tras asegurar que seguía enamorado de Lola, regresó a la villa.

Por su parte y entre lágrimas, la leonesa se disculpó con su novio y dijo en innumerables ocasiones que quería volver a estar con él y a su vida junto a Horus. Tras esto, la joven volvió a la villa, donde tuvo un enfrentamiento con Lucía, que no comprendía su actitud.

Y es que, pese a asegurar que volvía dispuesta a arreglar las cosas con Diego y de decirle a él mismo que quería seguir en el reality para demostrarle que le quería, empezó a ser más y más cariñosa con Carlos... hasta que ambos se besaron, una actitud que no entendió ninguna de sus compañeras.

Yo con mi amiga cuando veo a otra del grupo liándose con su ex en la discoteca #LaIslaDeLasTentaciones8https://t.co/aRYuaXgbVmpic.twitter.com/I5r9cr9Kpp — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 4, 2021

Sin embargo, Lola lo trató con toda la normalidad del mundo, asegurando que necesitaba conocerse a sí misma... y acostándose con Carlos tras una fiesta. Al verlo en la hoguera, Diego se mostró perplejo.

"No sé qué tipo de producto le echan a esa piscina, porque parece que cada vez que entra alguien se le va la cabeza. No me esperaba para nada verla así. No me explico que haga eso, pero que puede hacer lo que quiera. Yo no me imaginaba ver esto, pero estoy muy agradecido de verlo. Veo que la persona con la que estaba no vale un duro para mí y aparte me llevo el cambio personal que consigo de mí mismo", reaccionaba después.

"Ella no me preocupa porque no se lo merece. Ha llegado a un punto extremo al que no voy a llegar yo aquí. Yo por mucho que esté bien con Carla no voy a hacer eso porque es una falta de respeto. Me parece increíble", concluyó, mientras recibía el apoyo de sus compañeros.