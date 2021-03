Kira Miró, en 'El hormiguero': "Tenía pesadillas con las pruebas de 'El desafío', fue insufrible"

El hormiguero concluyó la semana con la visita de Kira Miró, Jorge Brazález y Pablo Puyol, que acudieron al espacio de Antena 3 este jueves para promocionar la final de El desafío, programa producido por el equipo de Pablo Motos y que concluye este viernes.

La canaria se encuentra en primera posición y es la gran favorita para vencer en el programa de retos, pero el presentador le preguntó: "¿Es verdad que hasta soñabas con las pruebas antes de hacerlas?".

Miró le contestó que "tenía pesadillas, no dormía, no comía... toda mi semana estaba enfocada a esa prueba, era angustioso y agotador". Y recordó que "a veces, durmiendo, hacía los gestos y movimientos de las pruebas. Fue insufrible".

“Ha sido agotador y maravilloso a la vez” - @KiraMiro no se esperaba ser tan autoexigente para superar cada prueba #ElDesafíoEHpic.twitter.com/tvfug05vjl — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 4, 2021

"Me llaman la 'lideresa'", señaló la invitada, y el valenciano comentó que si sabía que era tan competitiva. La actriz contestó que "no lo sabía, pero sí que lo soy conmigo misma. Me encanta ganar y hacerlo bien".

Y continuó diciendo que "si lo hago mal, me castigo, pero si lo hago bien, también me castigo porque podía haberlo hecho mejor. Me digo a mí misma que me dé una tregua porque es agotador ser Kira Miró". Concluyó reconociendo que "soy competitiva, pero leal. Nunca te voy a hundir para ganar yo".