PSOE pide que los diez millones en inversiones "sirvan para acabar con puntos negros de los barrios"

Así lo ha manifestado Pérez durante una rueda de prensa con el concejal socialista Salvador Trujillo y con vecinos de Churriana en la calle Decano Olmo y Ayala, justo donde hace tres años todos los grupos municipales aprobaron la intervención de Urbanismo para dar seguridad a la barriada.

"Los malagueños que viven en esta zona de Churriana llevan años demandando actuaciones urgentes para mejorar su entorno y, sobre todo, que se le dé una solución a los problemas de inseguridad ocasionados en esta calle, que se ha convertido en una vía rápida que los coches utilizan a grandes velocidades generando un grave riesgo de inseguridad vial", ha señalado.

De igual modo, Pérez ha lamentado "el ninguneo que padecen los vecinos y vecinas de las barriadas de Málaga como ocurre con la de La Noria".

"Hace tres años, los socialistas pedimos actuaciones urgentes con medidas de calmado de tráfico porque los coches pasan a toda velocidad a cualquier hora del día, con el consiguiente riesgo de atropellos. El único paso de cebra en toda la calle apenas se ve, no hay badenes para que los conductores frenen, ni una señal de tráfico que informe sobre el límite de velocidad y tampoco hay aceras", ha dicho.

De igual modo, ha añadido que "el aspecto de la calle es absolutamente desangelado. El equipo de gobierno dijo hace tres años que actuaría y hoy hemos venido a pedir exactamente lo mismo, porque no se ha escuchado ni atendido a los vecinos".

Para el portavoz socialista, "el equipo de gobierno del PP no ha pisado La Noria, no sabe que los vecinos tienen un gran peligro en la calle Decano Olmo y Ayala, hace omiso a las demandas vecinales, que además del calmado de tráfico piden acerado y arquetas, además de mejorar la limpieza y acabar con los graves problemas de insalubridad y la presencia de roedores".

"Lamentablemente, -ha continuado- el alcalde Francisco de la Torre es reacio a urbanizar el entorno, porque aún no está recepcionado por el Ayuntamiento de Málaga, dejando a su suerte a centenares de familias que piden condiciones dignas para vivir ya que pagan sus impuestos como todos los malagueños".

En este punto, ha añadido que "hace tres legislaturas el Partido Popular se comprometió a poner fin a estos constantes problemas que tienen los vecinos y vecinas de La Noria sin hacer nada" y que a comienzos de 2018 se aprobó también una moción socialista y que sigue sin ejecutarse.

"Tristemente, la situación ha empeorado, porque el tiempo no pasa en balde para los barrios de nuestra ciudad que no reciben el mimo del Ayuntamiento, en los que no se reparan los servicios e infraestructuras, ni se mantienen adecuadamente aceras, se limpian ni baldean", ha lamentado el portavoz del PSOE.

Por su parte, el concejal socialista Salvador Trujillo ha pedido "medidas urgentes" para que los vecinos de la barriada de La Noria "puedan vivir con seguridad en sus hogares, sin ratas, ni malos olores ni coches pasando a toda velocidad a contados metros de las puertas de sus casas".

Para el edil del PSOE, "De la Torre que sigue sin entender que esto también es Málaga y que debe tener las inversiones y el cuidado que se merecen".

Trujillo ha informado que la calle Decano Olmo y Ayala "se ha convertido en la arteria principal de entrada y salida a La Noria. De hecho, en menos de cinco minutos han pasado casi medio centenar de coches, muchos a gran velocidad, porque esta vía conecta directamente con la autovía hacia la capital".

"De ahí, la necesidad de que haya medidas de calmado de tráfico para evitar atropellos". "El deterioro de la zona es palpable y es peligroso que los postes de luz estén junto a la carretera, porque no hay aceras. Llevamos años pidiendo el soterrado de los cables de electricidad y de las líneas de teléfono, pero estas peticiones siempre caen en saco roto, no nos hacen caso".

Por último, ha incidido en que "Churriana es un distrito olvidado para las políticas del Partido Popular. El sentimiento del distrito es que estamos olvidados. Ese es el sentimiento general de nuestros vecinos", invitando a "De la Torre y al concejal José del Río que visiten La Noria, donde les esperan desde hace tiempos sus residentes".