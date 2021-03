35 años de ‘Master of Puppets’: ¿Cuál es el mejor disco de Metallica?

El 3 de marzo de 1986, hace 35 años, vio la luz el tercer álbum de Metallica, ‘Master of Puppets’. Su edición consagró al grupo de thrash metal angelino, aunque con base en San Francisco, cuyos dos primeros trabajos habían pasado más desapercibidos.

La banda de Lars Ulrich y James Hetfield comenzó a tomar vuelo a partir de este álbum, que rápidamente consiguió vender 500.000 copias para llegar a disco de oro (según Wikipedia son ya 6 millones las copias despachadas). La canción que da nombre al disco, de más de 8 minutos, y ‘Welcome Home (Sanitarium)’ fueron los dos sencillos.

Luego llegarían otros trabajos, singularmente el quinto, ‘Metallica’, también conocido como el ‘álbum negro’, que superó en ventas al ya mencionado ‘Master of Puppets’ y que disputa con este, a juicio de muchos, el puesto de honor por su calidad, con temas como Enter Sandman, The Unforgiven o Nothing Else Matters. ¿Cuál es el mejor disco de Metallica?