Discusión por la opinión de Risto sobre la chica que perdió un ojo en los disturbios: "Tienes que saber dónde te metes"

El presentador Risto Mejide se ha vuelto de nuevo envuelto en la polémica por sus opiniones sin filtro en el programa Todo es mentira, en el que en esta ocasión se discutía sobre los disturbios de Barcelona.

Al debate estaban invitados un representante de los Mossos (la policía autonómica de Cataluña) y un Adriana Roca, portavoz nacional de Arran una organización juvenil de l'Esquerra Independentista prodisturbios.

Precisamente con esta última tuvo Mejide un enconado intercambio de pareceres, después de que ella preguntara si el presentador no tenía nada que decir de "la chica a la que le quitaron el ojo".

"Si te vas a un sitio donde se ha liado... [...] lo que tengo mi claro es que tienes que saber dónde te metes y si después de tres días de altercados vas... hombre, una caricia no te vas a llevar", decía Mejide, lo que algunos espectadores interpretaron como que el presentador culpaba a la mujer que perdió el ojo.

Mejide también criticó, no obstante el uso de la violencia. "La manera de estar cabreado no es echarse a la calle y arrasar escaparates, la violencia es condenable aquí y donde sea y el uso de la fuerza es legítimo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y quien se salte eso se puede llevar un palo, pues sí, es lo que se hace para que los violentos no tomen las calles", apostillaba.

Risto Mejide culpando a la chica a la que los Mossos le reventaron un ojo por haber ido a manifestarse. No se puede ser más miserable.pic.twitter.com/HBR6u4eBsB — Jules (@CensoredJules) March 3, 2021

"Según la teoría de Risto Rosa Parks se lo merecía, Mandela se lo merecía, las sufragistas se lo merecían, los Jordis se lo merecían, los CDR se lo merecían, los que murieron accidentalmente en manifestaciones post franquismo se lo merecían... VALIENTE HIPÓCRITA!", decía una usuaria.

"O sea que la Constitución quedó para esto? resulta que una persona no puede ejercer un derecho recogido en el art. 21 por qué ese derecho queda condicionado a que funcionarios públicos no hagan un uso excesivo de la fuerza?", opinaba otro.

"Si hubiera estado en casa, no la había pasado nada. La policía no son las hermanitas de la caridad. Estáis dejando Cataluña como Líbano", se oponía otro tuitero.

"Los accidentes ocurren, la pelota iba destinada a otra chica que la esquivó. La misión personal y responsable de cada uno es evitar en lo posible los riesgos en los que pone su integridad física. Ella no es culpable, pero si vas a esos sitios, asumes un riesgo", exponía otro usuario de Twitter.

"Ir de malote para acabar diciéndole a una chica de 19 'Si no quieres perder el ojo, no vayas a manifestaciones' Qué pena de gente", criticaba a Risto otra usuaria.