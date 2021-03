Rosa Benito no piensa echarse atrás en su lucha con Belén Esteban: "No tengo nada que decir, no soy una veleta"

No se están dejando absolutamente nada en los tinteros ni han enterrado, por supuesto, el hacha de guerra. Au contraire, la batalla dialéctica que están manteniendo estos días Rosa Benito y Belén Esteban tiene un nuevo episodio en la contestación que le ha dado la exmujer de Amador Mohedano a la Princesa del Pueblo.

Aunque en el pasado fueran muy amigas durante la etapa en la que Benito estuvo colaborando en Sálvame, ahora, a raíz de la disputa que Belén Esteban tuvo con Jorge Javier Vázquez, todo se ha precipitado y se está formando una gran bola de nieve que ninguna de las dos quiere recibir y se la van pasando aumentando exponencialmente sus acusaciones.

Primero fue Benito quien dijo que su distanciamiento era porque Belén prefiere exponerlo a "las cámaras" y que ella se había "retenido" porque no quería "entrar en el juego". Pero esto hizo que la de San Blas estallara con un ajuste de cuentas de los que se recuerdan.

¿Sabes lo que no entiendo? La decepción. ¿Que tú la has tenido conmigo y te has callado? Hombre, peor de lo que tú me hiciste que sabías mi problema y se lo contabas a todos mis compañeros a mis espaldas. Vamos a dejar la fiesta en paz, veleta. Qué pena me da, porque aunque no nos hablemos, sabes que he sido muy leal a ti. Y tú conmigo, no voy a ser injusta. Yo nunca me he reído de tus problemas, como dijo tu hija en una revista. Pero bueno, cariño, vete con el viento a donde te lleve la veleta", espetó, entre otras cosas, la ex de Jesulín.

Ahora, desde Ya es mediodía le han reproducido el vídeo a Rosa Benito, quien desde luego no iba a recular y ha decidido confrontar a Esteban apagando el fuego con más fuego: "No tengo nada que decirle; no lo vi, no lo veo [el vídeo]. No soy una persona-veleta, tengo la conciencia muy tranquila, no he hablado nada de ella jamás... Ella misma lo ha comentado y ha dicho que soy buena mujer, muy fiel".

Aunque se podría haber quedado en una respuesta que habría puesto punto y aparte en la discusión, la excuñada de Rocío Jurado ha ido a más. A mucho más. "Tenemos libertad de expresión. Igual que tú la tienes, yo lo único que hablé estos días fue un comentario sobre algo de la prensa...", ha comenzado diciendo.

"Yo quiero avanzar; el pasado no mueve montañas; me da igual lo que diga. Nunca he hablado de ella a los compañeros, ella lo sabe perfectamente, y tengo la conciencia muy tranquila. Yo hablaba con ella y le decía 'cuídate'; estoy hablando de hace siete años y yo llevo cinco años fuera de Sálvame", ha contraargumentado a Esteban.

En este momento, el resto de colaboradores de Ya es Mediodía han preguntado si podía contar cuál fue el motivo para que se distanciaran, así como si hay alguna posibilidad de reconciliación. Benito ha sido clara: "Tenemos vidas distintas y ya está, no quiero estar hablando del pasado. Llevo 5 años sin estar en Sálvame y sin tener relación con ella. No quiero hablar del pasado, hace años que no tengo relación con ella".

La tertuliana ha dejado el mayor ataque para el final, dejando entrever que alguien ha hablado de ella a sus espaldas a Belén y esta se lo creyó: "Cuando tú conoces a una persona y has tenido muchísima confianza y has tratado muchísimo, por mucho que alguien venga a calentarme la cabeza, tengo que decir que no me lo creo. Yo creo a la gente y ya está. Por más que a mí me quieran envenenar, si yo conozco a ese ser humano, no me van a envenenar".