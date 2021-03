Pablo Motos vence en el duelo de altura a José Luis Martínez-Almeida: "Alcalde, ha sido un gran competidor"

"Igual no es una forma muy ortodoxa de empezar un programa de televisión ni de empezar una entrevista, pero pusiste un tuit diciendo a ver si estabas a la altura de Pablo Motos...". Así comenzó el valenciano El hormiguero de este martes tras recibir a su invitado, José Luis Martínez-Almeida.

El presentador recordó que el alcalde de Madrid comentó en redes sociales su visita esta semana al programa de Antena 3: "La gente ha hecho todo tipo de insinuaciones, ahora mismo hay apuestas... hay mucha tensión para ver cuál de los dos es más alto", señaló Motos.

"No haría esto, pero... ¿Te importa que nos tomen a la estatura?", le preguntó el presentador a su invitado, que, entre risas le contestó que no tenía ningún problema en hacerlo: "Gano yo, seguro", afirmó el alcalde de Madrid.

Miembros del equipo del programa llevaron un metro para medir a ambos y con Marron de 'mano inocente' para hacerlo: "Hay un clamor en la calle", comentó el colaborador de El hormiguero mientras medía en primer lugar a Martínez-Almeida.

José Luis Martínez-Almeida, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

El alcalde llegó hasta los 166 centímetros, y cedió su lugar a Motos: "No está mal ¡eh! Ahora, supéralo...", le dijo al valenciano, que procedió a medirse también. "Esto siempre me ha gustado poco", señaló y comentó a su colaborador que "me estás humillando y haciendo daño".

Y, por poco, el presentador fue el vencedor con 168 centímetros, pero Martínez-Almeida no estuvo de acuerdo y pidió el VAR para cerciorarse. Midieron por segunda vez los lugares marcados y vieron que la medición fue correcta.

Pablo Motos, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"¿Estás seguro de medir 1,68?", le preguntó el invitado al presentador. "En el ensayo he medido medio centímetro más. Que traigan un metro de verdad", solicitó Motos, que comprobó que era correcto: "Alcalde, ha sido un gran competidor", añadió antes de comenzar la entrevista.