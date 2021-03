Cvirus.- Sanidad notifica 10 casos d'efectes adversos por cada 1.000 dosis administrades de vacunes en la Comunitat

Segons ha informat el departament que dirigeix Ana Barceló en un comunicat, els esdeveniments més freqüentment notificats són febra, dolor en la zona d'injecció, cefalàlgia, marejos, nàusees o diarrea. En termes generals, per tant, la taxa d'esdeveniments adversos notificats per a les tres vacunes se situa en 10 incidents per cada 1.000 dosis.

El sistema de farmacovigilància valencià monitoritza de "forma permanent" el procés de vacunació i, de moment, no ha identificat reaccions adverses diferents a les indicades pels laboratoris en els prospectes de les vacunes.

Fins a hui, sense diferenciar entre les tres vacunes que s'estan administrant, s'han notificat a la Comunitat Valenciana huit esdeveniments adversos per cada 1.000 primeres dosis administrades i 12 notificacions adverses per cada 1.000 segones dosis.

Les vacunes que s'estan utilitzant a la Comunitat Valenciana són les de Pfizer-Biontech, Moderna i Astrazeneca. Segons subratlla Sanitat, les tres són igualment vàlides per a protegir contra la infecció i, per si sobrevinguera algun dels efectes adversos referits en el prospecte, el procés de vacunació no conclou amb la punxada.

La persona recentment vacunada sempre roman en observació almenys 15 minuts. El temps és variable perquè, abans de l'administració de la vacuna, el personal facultatiu s'entrevista amb ella i li pregunta sobre patologies prèvies, reaccions al·lèrgiques conegudes, contactes o contagis covid.

En funció de les respostes, es determina si el candidat o la candidata és apta per a rebre la vacuna i quin risc existeix que puga desenvolupar reaccions adverses. A més perill, més temps d'observació postvacunació.

Abans de rebre la vacuna, també es comunica al candidat o candidata que totes les vacunes protegeixen de la infecció, però que no poden causar-la perquè manquen de capacitat infectiva, així com que la vacunació reduirà la probabilitat d'emmalaltir greument i de morir, però que ell o ella haurà de continuar amb les mesures preventives per a reduir la transmissió.

Els possibles efectes adversos solen ser lleus i de durada breu. L'equip mèdic també informa de possibles inconvenients perquè la vacuna, com tots els medicaments, pot produir efectes adversos, que solen ser més freqüents després de la segona dosi.

No obstant açò, no sempre apareixen i quan es donen, la majoria són lleus i de durada breu. Els més habituals són dolor en el lloc de la injecció, sensació de cansament, mal de cap, febra, calfreds o dolor articular.

Excepcionalment s'han registrat casos d'anafilaxi (reacció al·lèrgica greu) en persones amb antecedents i totes es van recuperar amb l'administració d'adrenalina.