Melisa Döngel ('Love is in the air') sufre un episodio traumático: un hombre con un cuchillo intentó agredirla en su casa

Melisa Döngel, la actriz que interpreta a Ceren, la amiga de la abogada de Eda en la ficción turca Love is in the air, ha vivido uno de los peores momentos de su vida. Según han publicado varios medios turcos, un vecino intentó colarse en casa de la joven con un cuchillo en la mano.

Los hechos sucedieron en el distrito de Sariyer, donde reside la intérprete desde hace algunos días. Al parecer, todo ocurrió cuando la protagonista de la serie amenazó con avisar a la policía tras ver cómo un individuo atacaba y hería a varias personas del barrio por, supuestamente, hacer ruido.

Enfurecido, el agresor empezó a gritar improperios e intentó entrar en su casa. Fue entonces cuando los vecinos avisaron a la policía de lo que estaba sucediendo y estos acudieron al lugar para detener al delincuente. Lo llevaron a comisaría y le tomaron declaración por lo sucedido.

Döngel acumula más de dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram y es, a sus 21 años, una de las actrices más populares de su país gracias a su papel en Love is in the air, que ha supuesto el espaldarazo definitivo al lanzamiento de su carrera.