Canciones míticas que ahora posiblemente no escucharías

Siniestro Total

Hoy voy a asesinarte nena



El primer álbum de estudio de la banda gallega, del año 1982, no tiene desperdicio (o sí, según se mire). “Hoy voy a asesinarte nena, te quiero pero no aguanto más”, decía la letra porque, la mujer, se lo hacía “con todos a la vez, y si yo estoy delante te da igual”. “Si vamos al cine los dos, lo haces con el acomodador”... Pero es solo un ejemplo: Todos los ahorcados mueren empalmados, Las tetas de mi novia, Matar jipis en las Cíes o Los chochos voladores eran otros temas incluidos en el disco '¿Cuándo se come aquí?'.