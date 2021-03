Belén Esteban tiene varios frentes abiertos, tras su encontronazo con María José Campanario, la colaboradora de Mediaset se ha dirigido directamente al padre de su hija. La ganadora de Gran Hermano VIP ha advertido a Jesulín de Ubrique que no hable de su hija Andrea como si tuviera una buena relación con ella.

El torero en su última entrevista habló de sus tres hijos, algo que molestó a Esteban, la cual aseguró que él y su hija llevan años sin verse. Los colaboradores han comentado la escasa relación que padre e hija han mantenido durante años y sobre los motivos de este distanciamiento.

"Lo que no es normal es el distanciamiento", ha comentado la presentadora Ana Rosa Quintana. Alessandro Lecquio ha comentado que la colaboradora de Sálvame no le puso facilidades, en un principio, para poder ejercer de padre. "Pero Jesulín tiró la toalla muy pronto y no ha hecho ningún esfuerzo para ejercer como padre", ha añadido el Conde.

Antonio Rossi ha recordado la promesa pública que el diestro hizo a su hija, Jesulín aseguró que cuando su hija Andrea cumpliera 18 años le explicaría por qué no pudo estar más presente durante su infancia. Esas explicaciones parecen no haber llegado, tanto es así que la joven se ha tenido que enterar de que su abuela ha sido operada de la cadera por televisión.