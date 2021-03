Sara Sálamo emociona a sus seguidores con una publicación en Instagram: "Por un marzo menos oscuro que el anterior"

Estamos acostumbrados a seguir la vida de Sara Sálamo a través de sus redes sociales donde, constantemente, la actriz regala a sus seguidores increíbles instantáneas de ella sola o con alguien especial para ella. Además, su popularidad crece cada vez más gracias a la naturalidad que desprende.

En esta ocasión, Sálamo ha compartido una fotografía en blanco y negro en la que aparece sentada sobre una bañera y disfrutando de las increíbles vistas desde la ventana.

Aunque, sin duda, aunque la instantánea es maravillosa, lo que más ha llamado la atención es el texto que la acompaña: "Por un marzo menos oscuro que el anterior. Las sombras, mejor, las dejamos para las fotos". Una referencia al año pasado cuando, por estas fechas, confirmaron el avance imparable del coronavirus en España y confinaron al país, cambiando la vida de todos los ciudadanos.

Como era de esperar, la fotografía ha encantado a sus más de 897.000 seguidores, quienes le han dejado varios comentarios: "Amiga, las sombras son inevitables. La vida es así... yo nos deseo la capacidad de aprovechar las sombras para crecer y crear un mundo más humano".

"No hay luz sin sombras... y también se dice que la sombra es la luz que no vemos...", comentaba otra fan. "Ojalá este año las circunstancias no aprieten tanto, ojalá hayamos aprendido y crecido, pero que todo vaya volviendo a la normalidad", expresó otro.