Sara Sálamo alerta a sus seguidores de que preguntar si Isco ayuda en la crianza de los niños es un micromachismo

El babyboom entre las celebrities ha dado lugar a que sus seguidores les hagan miles de preguntas diarias sobre los trucos que utilizan para lograr compaginar el trabajo con el cuidado de los pequeños. Una de las últimas en ser preguntada por este tema ha sido Sara Sálamo.

"Me preguntáis cómo saco tiempo para entrenar con dos bebés... Pues aprovecho que el mayor está con la profe y al señor koala que tengo aquí me lo llevo a entrenar/estudiar/trabajar conmigo", comentaba la actriz. Sin embargo, la duda no era si se puede o no, sino que la actriz ha querido dejar clara su postura en lo que se refiere a preguntas como "¿Y el padre no ayuda?".

"Os aclaro que la palabra 'ayuda' llevaría implícito que no es responsabilidad de él, sino que me está echando una mano... Así que no, no me ayuda. Pero sí, obviamente, nos repartimos la crianza y responsabilidades", respondía Sara. Así, la de La que se avecina o Brigada Costa del Sol ha querido manifestar que cambiar pañales, alimentar, jugar, etc. son tareas que corresponden a ambos progenitores y, por tanto, son obligaciones tanto del padre como de la madre.

Sara Sálamo responde a sus fans en sus 'stories' de Instagram. SARASALAMO / INSTAGRAM

Según ha contado la intérprete, Isco Alarcón es un padre presente que comparte las tareas y responsabilidades. Además, la actriz ha añadido que ella tiene que pasar más tiempo con el pequeño debido a la LME (Lactancia Materna Exclusiva) y ha alertado de que ese tipo de comentarios que se refieren a que el padre tiene que 'ayudar' es, sin duda, un micromachismo.