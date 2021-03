Risto Mejide ha entrevistado este lunes a Tatiana Ballesteros, la autora del vídeo viral Hola 2021, en el que señala a la clase política por su gestión de la pandemia del coronavirus. El mensaje de la escritora alcanzó las de siete millones de reproducciones en YouTube, y continúa circulando por las redes sociales.

La criminóloga y filósofa, de 28 años, asegura que se siente cansada tras un año de pandemia: "Es como un grito de 'basta ya' a la situación que tenemos. Veo que a mi madre le cuesta pagar la cuota de autónomos, y que amigos sanitarios se ven desbordados, viendo cómo se están riendo de nosotros".

No obstante, ha subrayado que no hay "ningún interés detrás" del vídeo. Asegura que sus palabras le salieron "del alma" y que no se ideó con "un objetivo político": "No hay nada raro detrás. Que se den cuenta de que estamos cansados".

La escritora ha confirmado que ha recibido la oferta de algunos partidos políticos para usar su vídeo, aunque la ha rechazado."Que ningún partido político se adueñe de esas palabras porque no es de ellos, es para ellos", ha zanjado.

Un dardo viral a la clase política

En su vídeo, la joven segoviana clava los ojos en la cámara y pide "respeto, dignidad y honor" a los políticos. "Este vídeo no es para todos, sino para unos pocos. Los mismos que no habéis parado de pedirnos cosas desde entonces", avanza, mientras camina por la calle y protagoniza un cuidado plano secuencia.

La autora hace un repaso a todas las peticiones que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha hecho a los ciudadanos y que estos, en su mayoría, han cumplido. Por ello, le exige a la clase política una respuesta en condiciones para la población.

"Os pedimos que no subáis la luz en plena ola de frío. Os pedimos que no aumentéis la cuota de los autónomos cuando llevan meses sin trabajar. Os pedimos que no paralicéis el 20% en investigación pública porque nos seguimos muriendo de cáncer. Os pedimos que no os subáis el sueldo cuando España se muere", clama Ballesteros, que zanja su mensaje con un contundente mensaje: "Somos 47 millones de españoles y vosotros solo unos pocos".