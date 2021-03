Pontón (BNG) solicita por carta a Feijóo una reunión para abordar "en positivo" la salida de la crisis covid

Así lo ha explicado en rueda de prensa este lunes la líder de la oposición gallega, quien ha aseverado que la situación actual "requiere cambios estratégicos y políticas de alcance": "El BNG está por aportar en positivo para mejorar la vida de los gallegos y establecer un diálogo para darle un futuro de esperanza a un país que tiene todo por ganar si acertamos en la solución a esta crisis".

Pontón tiene claro que "el adversario a batir es el virus, el paro y el cierre de empresas", por lo que ha solicitado esa entrevista con el presidente a la que trasladará cuatro propuestas.

En el ámbito sanitario, la portavoz nacional del Bloque le planteará "cómo reforzar la sanidad pública" y un plan de vacunación para administrar las dosis "las 24 horas del día" cuando "haya suministro".

En lo tocante a la economía, la articulación de un plan de rescate "real" para los sectores que "de verdad están sufriendo" esta crisis, así como una posición "de país" para poner los intereses de Galicia "por delante" en la negociación de los fondos europeos 'Next Generation'.

Paralelo a todo ello, solicitará un "nuevo modelo de cuidados", señaladamente en las residencias, que "evite volver a ver a los mayores convertidos en un modelo de negocio" para las empresas.

"A LA ALTURA DEL EJEMPLO" DE LOS GALLEGOS

Pontón enmarca su petición de reunión con Feijóo en la responsabilidad de los representantes políticos para estar "a la altura del ejemplo" que les "está dando la ciudadanía" frente a "la peor crisis vivida en tiempos de paz".

En este sentido, la dirigente nacionalista ha recalcado que es "bastante habitual que en todas partes el presidente del Gobierno se reúna con la líder de la oposición". "El debate y el diálogo son fundamentales en democracia y la voluntad del BNG es claramente trabajar", ha añadido.

Y es que Pontón considera que a la crisis económica "no se le está dando la respuesta adecuada", porque "no se están haciendo bien las cosas". "Cualquier persona que pasee por las calles de las localidades del país comprobará cómo hay cientos de persianas de negocios bajadas", ha insistido.

Ante este panorama de crisis que "no solo afecta de una manera muy clara a la hostelería, sino a todo lo que tiene que ver con el turismo, la cultura y el comercio", la solución no pueden ser "ayudas pequeñas que llegan tarde y son un parche que no impiden el cierre definitivo".

UNA "POSICIÓN DE PAÍS" EN LOS FONDOS EUROPEOS

Por eso, la líder del BNG reitera que la solución debe llegar "de la mano de la política" y desde una "posición de país" en lo que respecta a los fondos europeos: "Sumar para que Galicia obtenga hasta el último euro que le corresponde".

Junto al plano económico, Pontón se ha parado en el balance sanitario que deja la pandemia, con 2.238 fallecimientos, de los cuales "más de la mitad" se produjeron en los últimos tres meses. "Son una pérdida irreparable para todas esas familias", ha lamentado la portavoz nacional del Bloque, quien ha aprovechado para enviarle todo su "cariño y solidaridad".

VE "NERVIOSO" A FEIJÓO

A preguntas de los medios, la dirigente nacionalista ha dicho que ve "muy nervioso" a Feijóo después de las constantes críticas vertidas en las últimas semanas desde las filas del PPdeG.

En este contexto, ha criticado que el partido del gobierno en Galicia esté "centrado en hacer oposición a la oposición" en lugar de "hacerle frente a la pandemia". "Veo un poco obsesionado al señor Feijóo con mi persona", ha ironizado.

Sin embargo, al ser interpelada al respecto, Ana Pontón ha descartado que vaya a trasladar estos reproches en esa futura reunión con el presidente de la Xunta: "Lo que me preocupa es la pandemia en este momento. La gente lo está pasando mal".

PUY RECUERDA QUE "NO EXISTE" LA FIGURA DE LÍDER DE LA OPOSICIÓN

Sobre la petición de reunión también ha hablado en su rueda de prensa el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, quien ve un "cambio de postura" que Ana Pontón se autonombre como jefa de la oposición cuando ella misma dijo al líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, la pasada legislatura "que no existe esa figura" en el Parlamento gallego. En cualquier caso, Puy se ha remitido a la respuesta que hagan a la carta de la líder del BNG desde Presidencia de la Xunta.

Eso sí, el popular ha advertido que "ninguno de los partidos" está para "justificar en pandemia el avance de programas electorales más genéricos" que, además, "las elecciones no acaban de ratificar".

Asimismo, el portavoz parlamentario del PPdeG ha reivindicado la labor de la Cámara en lo referido a la comisión de reactivación -que acaba de nombrar la ponencia para elaborar el dictamen-, en la que el Grupo Popular espera llegar a "acuerdos" siempre y cuando "los grupos sean conscientes de cuál es el objetivo final de ese trabajo, que no es otro que superar la pandemia sanitaria y económica".