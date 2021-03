Taylor Swift contraataca al parque temático de Utah que la acusó de plagio por su último disco

Ahora mismo, Taylor Swift pretende que todo el mundo esté hablando de ella durante un año al completo, no solo por los dos discos que sacó a finales del 2020, sino porque 2021 lo va a dedicar a autoplagiarse para recuperar la autoría de sus canciones. Sin embargo, hay otra acusación de plagio sobre ella: la que ha interpuesto un parque temático de Utah y que la artista de 31 años va a contraatacar.

Hace apenas unas semanas, Evermore Park, un parque de atracciones en Pleasant Grove, en el céntrico estado norteamericano, interpuso una demanda contra la autora de canciones como Shake It Off, Look What You Make Me Do o exile por violación del copyright dado que su último álbum se llama, precisamente, Evermore.

Ahora, TAS Management, sociedad que gestiona los derechos de autor de las canciones de Swift, ha presentado una contrademanda contra el parque por haber reproducido varios temas de la cantante sin los correspondientes permisos durante el 2019 (Evermore Park abrió sus puertas el 29 de septiembre de 2018).

Ya en aquel momento la compañía envió un par de cartas a modo de advertencia para que cesara esta utilización fraudulenta, pero con el nuevo frente judicial abierto, esta medida, ahora también como proceso legal, ha tomado tintes de vendetta, como ha informado la revista Rolling Stone.

La publicación ha tenido acceso a las misivas que enviaron desde la citada entidad así como el texto que han redactado los abogados como recurso judicial. "En el pasado se le han facilitado cartas que detallaban la cuantía por las licencias a pagar para el uso de la música [de Taylor Swift] entre los meses de mayo y diciembre de 2019. En estos importes no se han incluido otros períodos de uso sin licencia", se explica en un momento dado.

La reproducción ilegal se dio sobre todo con los famosos singles de la artista Love Story, You Belong With Me y Bad Bloody es un nuevo paso del equipo legal de la cantautora, que ya defendió a la artista ante las acusaciones de que el nombre de su segundo álbum de 2020 afectaría de forma negativa a los intereses comerciales y publicitarios del parque temático.

Evermore Park, que trabaja con instalaciones de carácter inmersivo, también ha visto cómo en la demanda se les pide una elevada indemnización por el uso de las mencionadas canciones, números a los que sumar el importe de los pagos correspondientes a su uso entre las señaladas fechas.