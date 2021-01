¿Es la nueva canción de Taylor Swift un mensaje para su examiga Karlie Kloss?

El final de 2020 para Taylor Swift fue totalmente memorable y no solo porque cumpliese 31 años el pasado 13 de diciembre, sino porque en apenas unas semanas publicó dos de los discos, Folklore y Evermore, que se han colado en cada lista de Lo mejor de.

Claro que esto ha dado lugar a multitud de teorías entre sus fans, sobre todo por la sorpresiva publicación del segundo y porque parecía estar hablando en varias de sus canciones de algunas de sus amistades celebrities. Ya se habló en su momento de que la artista de Pensilvania podría haber revelado el nombre de la hija de Zayn Malik y Gigi Hadid y ahora porque podría haber mandado un mensaje a una de sus examigas, Karlie Kloss.

Swift ha añadido en la versión extendida del segundo de sus álbumes dos canciones, right where you left me ("Exactamente donde me dejaste") y it's time to go ("es hora de irse"). Y es en esta última en la que parece que ha dejado unas palabras para la modelo de 28 años.

El tema versa, como es obvio, del momento adecuado en el que es menester dejar a alguien alejarse de tu vida y, aunque bien podría tratarse de una canción de amor, hay una serie de versos que los seguidores de la autora de éxitos como Shake It Off,Look What You Make Me Do o exile que podrían tratar de su relación con Kloss.

"Cuando las palabras de una hermana/ regresan como susurros,/ es una prueba de que ella no era, de hecho, lo que parecía. No es una gemela de tus sueños,/ es una ladrona a la que atraparon", canta Taylor Swift al comienzo de la canción, en la que en también entona "A veces rendirse es lo más fuerte".

Para poner en contexto, baste decir que el motivo por el que ahora mismo la artista no puede ni ver a la supermodelo es que esta, después de toda la polémica que tuvo Swift con Scooter Braun -para quien también tiene varios versos dedicados en el susodicho tema-, Kloss decidió trabajar con él.