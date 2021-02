Casi 15.000 profesores gallegos ya han sido vacunados, un proceso que se intensificará este fin de semana

De ello ha informado la Consellería de Sanidade en un comunicado remitido a los medios, en el que señala que prevé finalizar la inmunización del personal docente menor de 55 años de centros públicos en la primera semana de marzo.

La directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, ha dado este viernes traslado de esta información a los miembros del Comité Educativo, presidido por el conselleiro del ramo, Román Rodríguez. Además, también ha informado de que, a la espera de los datos de vacunación efectiva, la adherencia a la campaña superó el 90% en sus primeras jornadas.

Tras la vacunación de este primer grupo de prioridad, la Xunta ha destacado que diseña el orden de vacunación del personal docente del resto de los centros, así como del personal no docente vinculado al sistema educativo.

Por otra parte, Sanidade ha explicado que en el Comité Educativo se informó de la habilitación de un correo electrónico y un teléfono de contacto para que, a través de las direcciones de los centros educativos, se informe a la Administración autonómica de las posibles incidencias en la campaña de vacunación, con el objetivo de atenderlas.

LA CIG CRÍTICA LA EXCLUSIÓN DEL PERSONAL NO DOCENTE

Precisamente este viernes, en otro comunicado remitido a los medios, la central sindical CIG ha criticado que la Consellería de Sandiade no inmunice al personal no docente de los centros educativos.

"El evidente caos que se está produciendo con el inicio de las vacunaciones en los centros educativos genera una gran alarma ya que, de seguir así, habrá centros donde haya parte del personal vacunado y otra parte, por la contra, sin vacunar, poniendo así en riesgo a toda la comunidad educativa", denuncia el sindicato nacionalista.

La CIG-Autonómica ha asegurado que, un documento conjunto enviado a las direcciones de los centros, las consellerías de Sanidade y Educación dejan claro que la abarcaría progresivamente a todo el personal docente y no docente de los centros educativos no universitarios, públicos y privados.

"Que la única priorización sería el personal menor de 55 años según lo establecido en la Estrategia de Vacunación Covid-19 del Gobierno de España y en función de la disponibilidad de vacunas suministradas por el gobierno central", apunta para recordar que la última versión de este plan establece el "Grupo 6B. Docentes y personal de educación infantil y educación especial, incluyendo tanto docentes como otros profesionales que atienden al alumnado" y el "Grupo 6C. Docentes y personal de educación primaria y secundaria".

A la vista de ello, la CIG-Autonómica crítica que "no se tuviese en cuenta a la representación del personal no docente a la hora de tratar este asunto para buscar soluciones que no discriminen a este personal".