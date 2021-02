Loles León carga contra Victoria Abril: "Ni el paso de los años le quitan la tontería que siempre ha tenido"

Victoria Abril, premio Feroz de Honor 2021, dio que hablar este jueves por su polémico discurso negacionista. La actriz provocó una oleada de indignación tras criticar las actuales medidas contra la pandemia, la que tacha, además, de"plandemia",y por cuestionar la efectividad de las vacunas contra la Covid-19. Por ello, algunos rostros conocidos han compartido su enfado, como Loles León.

La intérprete catalana ha expresado en Instagram su desacuerdo con Abril, con la que trabajó en la película Átame, dirigida por Pedro Almodóvar. "Ni el paso de los años le quitan la tontería que siempre ha tenido", ha avanzado.

"¡Qué ignorante! Mucho amor para todos los que han perdido a familiares, me incluyo", rezan las siguientes líneas. León ha dado su opinión en forma de comentario en un post del empresario Piti Alonso, quien también ha criticado las palabras de Abril.

Loles León siendo la verdadera reina del cine patrio. pic.twitter.com/8fNfn8LHDq — rixar (@los_cukis) February 25, 2021

No obstante, León no ha sido la única que ha lamentado el discurso de su compañera. Otros famosos como Anabel Alonso ("Victoria, esta actitud me parece reprobable y sin sentido piensa en los demás, en los organizadores"), el presentador Abel Arana ("No me pilla de sorpresa") o el cantante Marwán ("No tiene ni una prueba") han expresado su disconformidad.

La presidenta de estos premios, María Guerra, también rechazó por completo las declaraciones de Abril, que, entre otras afirmaciones, dijo: "Ya no son tesis conspiracionistas, llevamos un año de Covid y epidemia y sabemos cuáles son los muertos. Antes iban metiendo miedo para decir que la única solución es la vacuna, pero la vacuna lleva dos meses y están testando directamente en seres humanos como cobayas".