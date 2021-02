Este jueves, Jorge Javier Vázquez llegó a Mujeres y hombres y viceversa sonriente y con nueva información sobre sus dos pretendientes, Dani y Michael, los dos solteros que le quedan después de haber rechazado tener citas con el resto.

Tal y como confesó recientemente, muchos son los comentarios que le llegan, sobre todo malos, sobre ellos de gente que dice conocerlos o haber estado con ellos, pero él confía en que son asuntos del pasado y malos momentos tiene cualquiera. Y parece haber reafirmado esta creencia revisando sus redes sociales.

"He estado examinando sus Instagram y he cambiado de opinión para bien", ha asegurado. "A Dani lo veo muy familiar, muy de su gente. El Instagram de Michael es más viva el cuerpo, porque puede, viva el sol...".

"Me he puesto rojo al verlos. La verdad es que me gustan los dos", ha confesado el catalán. Después, el programa tenía preparada una sorpresa: una conexión con Carmen Gahona, última pareja de Chiquetete (primo de Isabel Pantoja). Y es que la televisiva es de Carmona, Sevilla, como Dani, uno de los pretendientes que aseguró conocerla.

"En una ciudad como Carmona nos conocemos todos. La familia de Dani es muy buena, conocida, se dedica al pladur, son trabajadores. También tienen [dinero], pero lo han conseguido trabajando", ha declarado ella por videollamada y ha asegurado que Dani es "muy trabajador" y "agradable".

Alguien del pueblo de Dani nos va a contar TODA LA VERDAD sobre él 🤔😱 #MyHyVhttps://t.co/xZ1alu6I28pic.twitter.com/IsBph6NCYw — Mujeres y hombres y viceversa (@myh_tv) February 26, 2021

"Me gustaría mucho que congeniarais. Este niño no sé si está enamorado, pero tú le has gustado de siempre", ha sostenido Gahona. "A mí, desde que yo he ido a la televisión, me tenía atosigada. 'Ay, cómo es Jorge. Me gusta su sentido del humor, su ironía, cómo pone las cosas en su sitio. Me gusta porque es progresista, como yo, le gustan los animales, como a mí...'".

Aun así, ella ha explicado que en una relación, "Jorge dominaría a Dani", porque el sevillano "es muy inocente", aunque "no tonto". "Su problema es que no tiene la picaresca de otra gente, la gente de la tele... Tiene un grupo de amigos que salen y tal, pero no es un niño de cuarto oscuro, ya me entiendes", ha asegurado, desatando las risas de todo el plató.

"¿Por qué no le dices todo lo que me has dicho a mí en su cara? Que no es tan fiero el león como lo pintan", le ha dicho Carmen Gahona a Dani, y él se ha lanzado a dar su opinión sobre Jorge Javier Vázquez: "Lo que me gusta es su carácter, su forma de espontánea que tiene. Eso me llamó la atención y por eso estoy aquí".

La expareja de Chiquetete también se ha animado a opinar sobre el otro pretendiente, Michael, y le ha dicho que "es encantador" pero que "no le llega a Dani" a la altura: "Dani es más el tipo de Jorge". "¿Por qué no te vas a Sálvame como Kiko Matamoros que están buscando dobles?", ha bromeado, aunque ha matizado que él era más guapo que el tertuliano.