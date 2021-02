Lucía estalla contra Lola después de que esta mienta sobre la noche con Carlos en 'La isla de las tentaciones 3'

El pasado jueves, La isla de las tentaciones 3 se despidió con un tórrido encuentro sexual entre Lola y Carlos mientras Lucía dormía en la misma cama. En la última gala del programa, se ha podido ver lo que ocurrió después del inesperado momento.

Lola, que además ha confesado sentirse perdida y no entender sus propias decisiones, se decantó por negarlo todo, incluso cuando Lucía le preguntó. Sin embargo, cometió el percance de no hablarlo antes con Carlos, que trató el tema con toda naturalidad con Lucía, diciendo que simplemente "surgió así".

Esto no bastó para mitigar el enfado de la andaluza, que se preguntó por qué sus compañeros de cama no le habían hecho una señal para que les dejara a solas: "¿Qué te crees, que yo soy tonta? ¿Que no iba a escuchar esos cuchicheos? La próxima vez me echas de la habitación para no hacer el ridículo porque bastante estoy haciendo ya", dijo.

Además, Carlos había sido el soltero que había mostrado más interés por Lucía, algo que no pareció frenarle: "Que Carlos se haya pegado un magreo con mi amiga para mí lo que significa es que me ha tomado el pelo. Que estaba teniendo citas conmigo porque no había otra y que cuando se ha quedado libre la otra que le gustaba pues ha ido a por ella. No tengo suficiente con que Manuel me ponga los cuernos que, además, mi mejor amiga dentro de la villa se lía con Carlos", añadió Lucía.

Lucía, de Lola: "Lo mismo me pega una puñalada trapera que a los cinco minutos me dice 'perdón, yo no quería hacerlo'" #LaIslaDeLasTentaciones7https://t.co/aRYuaXgbVmpic.twitter.com/Xa1k9fCZiS — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 25, 2021

Finalmente, Lola confesó lo que había tratado de ocultar cuando Sandra Barneda le comunicó que Diego había solicitado una hoguera de confrontación. Entre lágrimas, dijo lo que Lucía ya había dicho que se temía: que Lola y Carlos jugaron bajo las sábanas y que sabía que esto obstaculizaba su reconciliación con Diego.