Cs muestra su "satisfacción" por la aprobación en Diputación de su moción contra el transfuguismo

"La regeneración democrática, la transparencia en las instituciones y la tolerancia cero hacia la corrupción y las prácticas corruptas han sido siempre banderas de Cs en todos los ámbitos. Por ello, hoy es un día importante para esta Diputación y para nuestro partido pues se avanza esta línea fundamental para el adecuado funcionamiento de la democracia a nivel provincial", ha celebrado en una nota el diputado provincial de la formación naranja.

Rodríguez ha explicado que ya en noviembre de 2020 se aprobó por unanimidad la III Adenda a los Acuerdos sobre un código de conducta y se creaba una Comisión de seguimiento del Pacto por la Estabilidad Institucional de la FEMP, manifestándose el compromiso firme de continuar combatiendo el transfuguismo en todas las esferas institucionales.

"Con la aprobación de esta moción, la Diputación se obliga a evitar que un tránsfuga pueda disfrutar de los derechos económicos y administrativos que corresponden a los grupos políticos", ha dicho. "A partir de ahora, los tránsfugas no podrán ver premiadas sus conductas corruptas y no van a cobrar ni un solo euro de las arcas públicas, unas medidas que se extienden asimismo a los cargos públicos no electos por sufragio directo", ha añadido.

"Cs es un partido limpio, adalid de la transparencia y el mayor defensor de la regeneración democrática, por lo que seguiremos impulsando desde todos los ámbitos posibles cuantas iniciativas cerquen la corrupción y aboguen por la efectiva salud democrática", ha concluido.

Por otro lado, los naranjas han resaltado, también respecto del Pleno de la Diputación de este jueves, la aprobación por unanimidad de su iniciativa para la creación de una serie de anillos verdes en los municipios del área metropolitana granadina que sirvan para "multiplicar los efectos positivos del Anillo Verde que ya ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Granada" en la capital.