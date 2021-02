Gürtel.- La Generalitat recupera quasi 300.000 euros dels condemnats per la trama de Fitur

Així ho ha desvetlat la vicepresidenta portaveu del Consell, Mónica Oltra, en la sessió de control de Les Corts, en resposta a una pregunta del PP per "la trama dels germans de Ximo Puig" i "el pagament de 24.000 euros d'una de les empreses de Francis Puig a una altra on té accions el president".

Oltra (Compromís) ha replicat des del seu escó afirmant que "és veritat que la justícia té molt de treball, molt molt de treball", i ha enumerat casos com Gürtel, Fitur, Emarsa o Blasco. "No té fi el vostre, desentranyar tota la corrupció del PP i la manta de la qual està tirant Bárcenas pot portar lustres", ha augurat, per a preguntar als 'populars' si recorden qui governava i "on estava Isabel Bonig", presidenta del PPCV i exconsellera.

Entre els condemnats que han realitzat els últims pagaments a la Generalitat com a responsabilitat civil estan els considerats com a capitosts de la trama: Pablo Crespo, Francisco Correa i Álvaro Pérez 'El Bigotes', segons fonts de la unitat de recuperació d'actius de l'executiu autonòmic.