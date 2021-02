Este miércoles, Cuatro emitió Horizonte. La primera parte del programa estuvo centrada en la COVID-19, y expertos como el doctor César Carballo mostraron su preocupación ante algo a lo que apuntan las últimas investigaciones: las nuevas cepas detectadas tienen un proceso activo bastante más largo que el de la conocida.

Por ello, alarmaron de lo peligroso que es que se someta a quienes las padecen a aislamientos de 12 días, cuando deberían ser de unos 20 porque siguen siendo infectivos. En la segunda parte del formato, se planteó el debate de si los disturbios eran un método de activismo legítimo.

El tema llegaba tras las polémicas imágenes que se han visto en muchos sitios de la península después de la detención de Pablo Hasel. Además de los invitados más recurrentes, a la cita se sumaron el youtuber Un tipo blanco hetero y el politólogo Alán Barroso.

Por su parte, Jiménez compartió que "según las investigaciones, se ha detenido a manifestantes que contaban con grandes cantidades de dinero, desde 10.000 hasta 30.000 euros, por lo que se cree que están financiados. Además, sin ánimo de estigmatizar a ningún colectivo, pero había menas entre los manifestantes".

Barroso aportó la versión más impopular entre los tertulianos: "Nos fijamos demasiado en la violencia, pero la cosa es más profunda y no es señalar y que la gente se fije en el dedo. La violencia de los jóvenes es que tenemos un 40% de paro, que el 70% de los que tienen empleo son temporales, que no pueden encontrar una casa y no saben que va a ser de ellos, que no pueden formar una familia", explicó.

Sobre los agitadores, el politólogo acotó sus características, contrarias a las que recogió el presentador: "El perfil de esta gente son jóvenes de entre 18 y 25 años, y no es gente que esté preparada, sino que son absolutamente normales. Los problemas de la juventud no se solucionan tirando piedras, pero tampoco se solucionan criminalizando a toda la juventud".

El discurso fue muy criticado en redes por parte de unos espectadores a quienes les parecía un mensaje peligroso. Respecto a la condena de Hasel, el joven no dudó de su postura: "Que un cantante diga barbaridades le debería llevar a la ruina, pero no a la cárcel. Entró en prisión por cosas que decía en canciones y cuando reincide es por tweets, algunos de ellos sobre la familia Real. No es lo mismo meterte con el presidente del Gobierno, sea de la ideología que sea, con el ministro o con el rey emérito y que están más protegidos que colectivos vulnerables como los transexuales", concluyó.

Por el contrario, Un tipo blanco hetero sacó adelante ideas muy distintas: "Los disturbios no defienden la libertad de expresión. Aquí se ha juntado la violencia en las calles, más la crisis económica, más la crisis del Covid, y esa es la receta para el caos".