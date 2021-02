Laura Escanes se enfrenta a las lágrimas de los primeros días de guardería de su hija Roma: "Ha llorado, y yo más"

Uno de los momentos más complicados en la vida de una madre o un padre es cuando llevan por primera vez a su hijo a la guardería o al colegio tras no haberse separado de él nunca o casi nunca. Y el caso de Laura Escanes no es diferente, pues ha disfrutado de su pequeña Roma cada día en casa mientras continuaba con su labor de influencer.

Su hija con Risto Mejide nació en octubre de 2019 y, a su año y medio, la pareja ha decidido llevarla a una escuela infantil por primera vez. Este martes fue el primer día de Roma en la guardería, un primer contacto de pocas horas que sirvió como periodo de adaptación para la niña.

"Ha ido muy bien", confesó Laura Escanes en su Instagram, donde le encanta compartir sus experiencias como madre para mostrar su vida y conocer la de otras personas como ella. "La verdad es que estoy muy contenta. No he llorado yo y ella tampoco".

"Aún no ha empezado la escuela infantil y ya está muerta hoy. No me quiero imaginar cuando vaya más horas", dijo el martes por la noche tras su primer contacto.

Pero este miércoles, Roma ya acudió más tiempo al centro escolar y, casi como si se lo imaginara, su entrada fue algo más complicada: "Segundo día y tengo que decir que hoy sí que ha llorado. Y yo más. Pero ya está bien, ya me han avisado que no ha vuelto a llorar. Se ha quedado tranquila y bien".