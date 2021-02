La consellera de Salut rebaja las expectativas de relajación de las medidas que se concretarán el jueves

La consellera de Salut en funciones, Alba Vergés, ha lanzado este miércoles un jarro de agua fría sobre la posibilidad de que, el próximo jueves, el Procicat apruebe una suerte de desescalada de las medidas restrictivas por la Covid vigentes en Cataluña hasta el próximo lunes.

Vergés ha hablado desde el Hospital Clínic, donde se ha celebrado un encuentro entre la consellera, el vicepresident en funciones, Pere Aragonès, y miembros de la directiva del centro sanitario, al cumplirse el jueves un año desde que se registrara el primer caso de coronavirus en este hospital y el primero de Cataluña. Fue el de una mujer italiana de 36 años, residente en Barcelona, y que había viajado al norte de Italia, donde en ese momento la pandemia estaba golpeando muy fuertemente.

"No podemos hablar de una reapertura muy pronunciada, sino de arreglar ciertos aspectos que podrían, sin dejar de controlar la epidemia, dar un poco de aire a ciertos sectores" económicos especialmente golpeados por la crisis, ha reconocido este miércoles.

"Dar aire (a los sectores más tocados por la pandemia) es importante a la hora de mantener la contención porque la realidad es la que es y porque estamos en semanas delicadas. Intentaremos tomar las mejores decisiones posibles teniendo en cuenta que estamos asegurando lo que pase en las próximas semanas", ha detallado.

Precauciones a las puertas de una cuarta ola, "no descartable"

Vergés ha indicado que Salut y el Govern se han de mover con mucha prudencia en los próximos días y semanas, ya que la velocidad de transmisión del virus o Rt se ha colocado de nuevo por encima del 1 y "estamos en semanas clave" en las que prosigue la alta presión sobre las UCI y que podrían marcar la diferencia entre la entrada más o menos inminente en una cuarta ola de la pandemia en Cataluña. "La cuarta ola no es para nada descartable", ha remarcado.

Este estancamiento de la situación epidemiológica en la comunidad no se puede atribuir, ha asegurado la titular de Salut, "ni a las elecciones del pasado 14-F no a otra causa concreta" aunque no ha cerrado la puerta a que esté influyendo la incidencia de las nuevas variantes del virus de la Covid, como la británica, la sudafricana o la brasileña. La cepa británica está ya presente en el 40% de los casos positivos detectados y es hasta un 40% más contagiosa que la inicial de Wuhan (China).

El secretario de Salut Pública, Josep Maria Argimon, manifestaba el pasado martes la disposición del Govern de "dar aire" a los sectores más afectados por las restricciones. Pero Vergés le ha contradicho este miércoles, en cierto modo, al afirmar que Cataluña se encuentra en unas "semanas complicadas" y no es recomendable "planear una desescalada ni una apertura".

El director médico del Clínic, Antoni Castells, ha indicado que desde aquel 25 de febrero de 2020, el centro barcelonés ha atendido a 7.000 enfermos con Covid de los que 4.000 han necesitado hospitalización, un millar en UCI, y de los que 400 fallecieron. En el punto más álgido de la primera ola el Clínic duplicó el número de camas de críticos y hasta tres cuartas partes de las instalaciones estuvieron dedicadas a pacientes con coronavirus.