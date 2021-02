Pablo Casado rectifica ahora su desmarque de Rajoy: "Consiguió evitar la quiebra de España"

Pablo Casado y el PP insisten en mantener las distancias con el Gobierno a pesar de los acercamientos en torno al CGPJ. Una cosa no quita la otra, y así lo demostró el líder de la oposición en el Congreso este miércoles, en su respuesta a Pedro Sánchez sobre el balance del estado de alarma que sigue vigente en España para hacer frente a la pandemia de coronaviurs. El presidente del Gobierno ha descartado acortarlo, dada la situación. Casado, por su parte, empezó elogiando la "defensa de la democracia" de Juan Carlos I y Adolfo Suárez ante el golpe de Estado del 23-F, e hiló a partir de eso su discurso.

Miró a Podemos y a otras formaciones por "jalear" las manifestaciones en defensa de Pablo Hasél, y llamó al encuentro y a la convivencia. "No hay otra forma de que España avance", avisó. De hecho, recordó a la Pasionaria para decir que "ya dialogamos y ya hicimos posible la convivencia, no hay que volver a hacerla, hay que conservarla". Para el presidente del PP, hay tres anclajes básicos: la Constitución, la UE y la OTAN. "Cada generación debe afrontar su propia responsabilidad".

En cuestión de prioridades, Casado acusó a Zapatero de la crisis y a Sánchez de pactar con partidos que quieren "tumbar el régimen del 78". Mientras, Rajoy "consiguió evitar la quiebra de España", en un movimiento para acercarse a su legado solo días después de anunciar el cambio de sede. Y recordó el papel de Aznar "sobre el euro". El líder de la oposición hizo un respaldo al pluralismo político y defendió el legado de los populares, cuando "nadie desafió las reglas del juego". Y miró a Sánchez: "Lidera el Gobierno más radical y enfrentado", y luego "pide unidad" en el Congreso, pero "no la tiene" en el Ejecutivo. "Nunca habían mandado tanto quienes quieren destruir España".

Sin embargo, "nunca el constitucionalismo había estado más débil", ni los derechos y las libertades de los españoles "habían estado tan desprotegidos". Acusó al presidente del Gobierno de dañar "el Estado de derecho" y el papel de España "a nivel internacional". Sobre el estado de alarma, prosiguió Casado, el balance es "demoledor". En torno a los datos de la pandemia, el popular alertó de que las consecuencias son "terribles" y Sánchez no habla de ellas.

Centrándose ya en la gestión, Pablo Casado se preguntó para qué sirve el Gobierno y denuncia "la arbitrariedad con la que han tratado a las comunidades gobernandas con el PP" que contrasta con la campaña catalana "a la medida del PSC". El Partido Popular lamenta, además, que no haya recogido la mano tendida y haya rechazado "la oferta por un pacto de Estado en Sanidad". Casado pide "unidad a la realidad del país" y dice que los españoles agradecerían "más humildad" por parte del presidente del Gobierno.

"La imposibilidad de llegar a acuerdos solo beneficia a los populistas", continuó el presidente del PP, recordando que la española es la economía más castigada de la UE. "Condenamos a una generación a vivir peor que sus padres", una generación que "solo ha conocido crisis". Y mandó un mensaje: "Todavía no hay luz al final del túnel". Y quiso poner como ejemplo los mensajes lanzados por el nuevo primer ministro italiano, Mario Draghi. Casado, además, quiso recordar a Sánchez que la UE "no es un club neutral" y le acusó de estar esperando "a que los demás le resuelvan los problemas", en referencia a las vacunas y a los fondos de recuperación.

"No quiero ningún voto que no busque convivir"

En ese punto, Casado pidió al presidente del Gobierno que "cese" a quienes ponen en duda la democracia española y quiere recuperar el papel central del Parlamento. Asimismo, alertó sobre la poca influencia de España a nivel internacional, recordándole a Sánchez que todavía no ha hablado con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y ni Calviño, ni González Laya, ni Duque han accedido a los cargos a los que aspiraban.

En su parte final, Casado hizo una defensa férrea del bipartidismo, porque "arrinconaba" a los extremos, en mensajes implícitos a Podemos y Vox. El PP quiere que se defienda el legado de España. "Me reafirmo, porque no quiero otro camino y no busco ningún voto que no busque convivir". Acabó pidiendo que se ensanche "el espacio de la moderación" para que el PP y el PSOE "ganen dentro de él". Pablo Casado lo tiene claro: "Yo ya hice mi parte".

La intervención de Casado ha llegado después del balance de Pedro Sánchez de los últimos meses, y de que confirmase que no se acortará ese estado de alarma. De hecho, ya el martes a portavoz del Gobierno avanzó que se mantendría como estaba previsto, ya que deben seguir estando vigentes las herramientas que este contempla para que las comunidades autónomas sigan luchando contra la pandemia, mediante la limitación de la movilidad o la reducción de los aforos y los participantes en reuniones.

"Seguiremos dotando a las comunidades de las herramientas que les permitan hacer una desescalada ordenada", dijo, al tiempo que añadía que todavía es "necesario" el estado de alarma para una desescalada que se pueda "desarrollar de la mejor forma posible y evitar que se produzca una cuarta ola", sostuvo María Jesús Montero.