Anticorrupció demana 8 anys de presó per a Jorge Rodríguez per malversació i falsedat

Fiscalia Anticorrupció sol·licita en el seu escrit de qualificació provisional huit anys de presó i 20 d'inhabilitació per a l'expresident de la Diputació de València amb el PSPV i actual alcalde d'Ontinyent per La Vall ens Uneix, Jorge Rodríguez, pel cas Alqueria.

La mateixa petició de presó l'estén al qui fora el seu cap de gabinet en la corporació provincial, Ricard Gallego, i per a l'assessor Manuel Reguart (tots dos per cooperació necessària) i per als dos exgerents de l'empresa pública Divalterra, Agustina Brines (per Compromís) i José Ramón Tiller (pel PSPV).

El cas Alqueria se centra en les contractacions presumptament irregulars d'alts directius en l'empresa pública Divalterra -antiga Imelsa- per a afavorir persones afins del PSPV i Compromís. Rodríguez va arribar a ser detingut el 27 de juny del 2018, quan ocupava el càrrec de president de la Diputació, institució de la qual va dimitir al juliol, si bé es va mantindre com a alcalde d'Ontinyent, càrrec que va revalidar en les municipals de juny del 2019 amb La Vall Ens Uneix, després de deixar a l'abril d'eixe mateix any el PSPV.

A Rodríguez, Reguart, els dos exgerents i Gallego, el fiscal Anticorrupció els atribueix els delictes de prevaricació administrativa, malversació de cabals públics i falsedat en document oficial.

A més, el fiscal demana per a les set persones contractades com càrrecs d'alta direcció sis anys de presó: un per falsedat documental i cinc més per malversació de cabals per cooperació necessària; i altres sis per al lletrat-assessor de Divalterra, Jorge Cuerda, i un altre gerent, Xavier Simón, per falsedat, malversació i prevaricació. També demana el sobreseïment de la causa per a un altre dels investigats, al qui sí manté l'altra acusació.

Obertura del juí oral

A més de la qualificació fiscal, a la qual ha tingut accés Europa Press, aquest dimarts ha transcendit que el jutge instructor del cas ha obert juí oral davant l'Audiència de València contra Rodríguez i els altres 14 acusats en una interlocutòria en la qual requereix el pagament de fiances per a cobrir possibles responsabilitats civils, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

Les fiances corresponen a la suma dels salaris rebuts pels contractats com a alta direcció -huit- més la indemnització per acomiadament en alguns casos, quantitats de les quals hauran de respondre solidàriament els principals acusats. L'instructor dona deu dies a les defenses perquè presenten els seus escrits.

Sistema "inútil i ineficaç"

Sobre Rodríguez, Reguart, Brines i Tiller, el fiscal considera que van ser dissenyant un sistema artificiós d'àrees de gestió, costós per a l'empresa pública i "inútil i ineficaç" per al compliment de les finalitats públiques que realment realitzava, per a afavorir persones afins tant al PSPV com a Compromís, en perjuí del correcte i eficaç funcionament que ha de presidir la gestió d'una empresa pública.

Així, es va nomenar com a personal d'alta direcció set persones sense subjectar-se als principis de capacitat, mèrit i transparència, en àrees sense contingut efectiu, i "sabedors" que els nomenaments anaven únicament a suposar cost salarial per a l'empresa pública, i obviant les funcions del consell d'administració. En aquesta línia, sosté que amb una política de "clar menyspreu al patrimoni públic" i en plena crisi econòmica, van fer "cas omís" a la legislació per a evitar el descontrol en les empreses públiques.

Pel que fa a Gallego, sosté el fiscal que assistia als consells d'administració malgrat mancar de competències, i va arribar a fer callar i insultar l'auditor intern. Així mateix, assenyala que Rodríguez coneixia la il·legalitat dels contractes i buscant "bastament" una cobertura jurídica, el ple va classificar Divalterra en el Grup I de l'administració, per a determinar el nombre màxim de directius i la retribució i duplicar la necessitat de finançament públic.

En aquesta línia, apunta que van ocultar els informes jurídics desfavorables a eixos contractes als membres del consell d'administració i van crear un òrgan de direcció paral·lel per a controlar l'empresa pública. Rodríguez també va nomenar l'acusat Jorge Cuerda, lletrat assessor i funcionari, per a assistir-li en les tasques encomanades en relació amb les entitats instrumentals i exercir el control en la societat -de la qual va acabar sent secretari del consell d'administració-.

Perjuí per a les arques públiques

Al novembre del 2017 es va nomenar Xavier Simón com a nou gerent, el qual havia sigut assessor de Rodríguez, i en una nova sessió al gener es van formalitzar dues noves contractacions d'alta direcció, també amb informes en contra, i amb un "indubtable perjuí" per a les arques públiques de totes aquestes contractacions, les quals el fiscal xifra en 1.122.085 euros.

El fiscal, com a responsabilitat civil, demana a Rodríguez, Gallego, Reguart i Brines que indemnitzen conjuntament i solidàriament Divalterra amb 1.009.000 euros, i Tiller amb 1.001.000; amb 8.200 euros Cuerda i Simón; mentre que els contractats hauran d'indemnitzar segons els salaris i indemnització rebuda en el seu moment.