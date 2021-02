¿Todavía sin difusor de aromas en casa? Hoy puedes conseguir uno de 500 ml por 20 euros en Amazon

En poco tiempo, han conseguido convertirse en un elemento más de la decoración de casa y en un aliado de la limpieza. Y, la verdad, no es de extrañar: son pequeños, discretos, efectivos y no hay por qué pagar mucho dinero para hacerse con un buen modelo... ¡Sí, hablamos de los difusores de aromas! Estos gadgets, que también suelen hacer las funciones de los humidificadores y, en algunos, casos, de los purificadores,son ideales para limpiar el ambiente de casa y aportarle un frescor relajante y agradable; y todo ello con un solo clic. Motivos suficientes para ser uno de los best sellers de ecommerces como Amazon que, además, tienen una ventaja extra: hay dispositivos muy interesantes (¡y bien valorados!) por menos de 30 euros.

Sirva de ejemplo este de VicTsing que, con casi cinco estrellas doradas en Amazon otorgadas por los más de 3.000 usuarios que lo han probado y disfrutado, tiene hoy un precio de 20 euros si se escoge el modelo marrón claro con un tanque de medio litro. Una oferta tentadora que, sin embargo, hay que correr para aprovecharla: solo estará disponible las próximas horas o hasta fin del stock, ya que es una de las rebajas flash del gigante de las compras online. ¿Quieres que te demos más motivos por los que deberías apostar por él? ¡Pues sigue leyendo!

Difusor de aceites esenciales de VicTsing. Amazon

Por qué debes tener este difusor en casa

Gran capacidad . Este modelo cuenta con un tanque de 500 ml, lo que nos evita tener que rellenar el agua a menudo. De hecho, con un nivel de niebla bajo podemos olvidarnos de volver a llenarlo hasta después de 10 horas de uso continuado.

. Este modelo cuenta con un tanque de 500 ml, lo que nos evita tener que rellenar el agua a menudo. De hecho, con un nivel de niebla bajo podemos olvidarnos de volver a llenarlo hasta después de 10 horas de uso continuado. Distintas opciones . Este dispositivo incorporar siete tonos led para dar un ambiente relajante y, además, cada tono tiene dos opciones, tenue y brillante. De hecho, podemos configurarlo para que se alternen los 14 colores o dejarlo fijo en un color. De esta forma, ofrece 15 configuraciones de color. Asimismo, dispone de dos tipos de niebla (fuerte y estándar).

. Este dispositivo incorporar siete tonos led para dar un ambiente relajante y, además, cada tono tiene dos opciones, tenue y brillante. De hecho, podemos configurarlo para que se alternen los 14 colores o dejarlo fijo en un color. De esta forma, ofrece 15 configuraciones de color. Asimismo, dispone de dos tipos de niebla (fuerte y estándar). Temporizador. Para poder adaptarlo a nuestros gustos y a las necesidades de purificación y humectación de nuestro hogar, este 'gadget' ofrece cuatro temporizadores de 1,3 o 6 horas o continuo. También ofrece función de apagado automático cuando el agua se termina para evitar sobrecargas.

Para poder adaptarlo a nuestros gustos y a las necesidades de purificación y humectación de nuestro hogar, este 'gadget' ofrece cuatro temporizadores de 1,3 o 6 horas o continuo. También ofrece función de apagado automático cuando el agua se termina para evitar sobrecargas. Un ambiente relajado. Este modelo, y el resto de difusores, son perfecto para calmar el estrés, para aliviar la tensión y, por ello, contribuye a mejorar la calidad del sueño, y, dado su sistema silencioso, es perfecto para usar mientras se duerme.

