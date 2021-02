PP defenderá en la DPH una moción "para dar respuesta a la indefensión de los ganaderos" frente a los ataques del lobo

Los populares han argumentado en una nota de prensa que su voto en la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad supone que el Ejecutivo autonómico está en contra de la ganadería extensiva. Al respecto, el PP ha instado a una convocatoria de la de citada Comisión Estatal para cambiar el sentido del voto.

El Partido Popular oscense ha defendido que, de forma paralela, el Gobierno aragonés agilice las compensaciones, en el menor tiempo posible, por los ataques de los lobos y osos en la provincia. En esa reivindicación se incluyen daños colaterales causantes de importantes pérdidas entre los ganaderos, tales como abortos y trastornos psicológicos que influyen de forma en el desarrollo y cría de los animales.

Los populares han argumentado que el problema del lobo, añadido a los ataques del oso, sobrecarga la delicada situación del sector ganadero con las consecuencias que conlleva. Entre ellas, y especialmente, el PP hace alusión a la economía y las dificultades añadidas al mantenimiento de la población en el territorio.

Para el grupo popular en la Diputación no son suficientes las declaraciones del presidente Lambán, que desautorizaba el voto del director general Diego Bayona: "No son creíbles si no conllevan medidas efectivas en apoyo del sector primario".

La propia postura de Bayona, que se negó a seguir debatiendo la cuestión "constituye una falta de responsabilidad muy grave -reza la propuesta del PP- cuya conclusión lógica sería el cese o su dimisión".