Maroto diu que s'utilitzaran corredors turístics i el passaport de vacunació com a "element de mobilitat segura"

Maroto s'ha pronunciat així a preguntes dels mitjans en una roda de premsa a Castelló després d'assistir a la presentació de l'estudi 'Impacte socioeconòmic i fiscal del sector de taulells i paviments ceràmics a Espanya', elaborat per ASCER.

Respecte al passaport de vacunació, ha indicat que s'està treballant dins del Govern i en el si de la UE i de l'OCDE, "liderant una iniciativa per a poder adoptar protocols comuns i que genere la confiança que necessiten els viatgers per a recuperar viatges segurs".

"Estem treballant i, segons anem avançant, donarem més informació sobre els col·lectius sobre els quals se'n va a aplicar, no només als vacunats, sinó per a poder incorporar aquest certificat de vacunació per a la mobilitat d'altres col·lectius", ha indicat.

Per a la ministra l'important és que és "una prioritat", i ha subratllat que és necessari recuperar la mobilitat, "però amb seguretat", i per tant, -ha dit- "aquest instrument està a la disposició dels governs i del conjunt del sector turístic per a poder garantir el reinici d'aquests viatges segurs".

"Ja comptem amb els protocols de seguretat en els establiments, però volem fer un pas més perquè el reinici dels viatges es puga fer en tant que les condicions sanitàries ho permeten", ha apuntat.

CORREDORS TURÍSTICS

Pel que fa als corredors turístics, Reyes Maroto ha recordat que "Espanya va ser pionera en l'engegada dels corredors turístics sanitaris", i ho va fer "amb molta agilitat". "Ja tenim aquests protocols aprovats per a utilitzar-los a Canàries i Balears i estem treballant amb la Comnitat Valenciana, Catalunya i Andalusia perquè, en el moment que es puguen utilitzar, siga una ferramenta al servici el reinici d'aquests viatges", ha destacat.

"Anem a utilitzar els corredors, incorporant el certificat de vacunació com a element de mobilitat segura", ha ressaltat la ministra, qui ha apuntat que Espanya ha sigut molt "proactiva" en aquest àmbit en la presa de decisions. "El turisme és un sector prioritari i hem treballat no només en els elements de protecció del sector, sinó també a dotar-nos d'instruments per a recuperar la mobilitat segura", ha dit.