Coronavirus.- La Generalitat preveu triar en unes setmanes tots els espais per a la vacunació massiva

Aquest pla tindrà un centre de vacunació en les tres capitals de província i en la ciutat d'Elx, com va avançar fa uns dies a Europa Press, amb la previsió de buscar "els llocs més adequats" durant les pròximes setmanes.

Puig, a preguntes dels periodistes a Castelló, ha confirmat que en la capital de la Plana s'administraran dosis en l'hospital de campanya, mentre s'estudia la possibilitat de l'Auditori i Palau de Congressos al costat de l'Ajuntament.

En general, l'objectiu és completar aquestes setmanes les elecció dels espais per a "tindre tot preparat" quan la Comunitat Valenciana dispose de dosis suficients. "El més important és tindre les vacunes, hi ha bones notícies de Janssen i un compromís fefaent cada setmana de compliment per part de Pfizer i Astrazeneca, més complicacions amb la de Moderna", ha constatat.

Respecte als grups de vacunació, Puig ha recordat que aquesta setmana continuen les punxades dels majors de 90 anys i arranquen en els de més de 80, sobretot els grans dependents. La intenció és que els més vulnerables estiguen "definitivament" vacunats en les pròximes setmanes.

FALTEN VACUNES

L'arribada de les 40.000 dosis de Pfizer d'aquest dilluns es repartiran entre els primers grups, com les residències que tenien algun brot i no es van poder administrar o els sanitaris. "No tenim encara suficients per a anar més enllà: solament entre els majors de 80 ja hi ha més de 250.000 persones", ha lamentat, amb el que "encara queda molt de camí".

Fins aleshores ha recordat la possibilitat de "una quarta onada que està ací i no sabem si es produirà o no", atés que "hi ha moltes circumstàncies que podrien complicar l'eixida de la pandèmia" com la variant britànica.

En tot cas, el president valencià ha confiat que s'agilitzarà la vacunació i ha compartit la perspectiva que en el segon semestre "podrà haver-hi una perspectiva de futur molt més clara".